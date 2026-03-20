Lögregla segir vinnuslys í Fóðurblöndunni í Korngörðum alvarlegan atburð. Þrír hafa verið fluttir á slysadeild og fólki einnig sinnt á staðnum. Slökkvilið var kallað út í morgun og er töluverður viðbúnaður á svæðinu.
Í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að um vinnuslys hafi verið að ræða þegar þar varð sprenging í húsi í Korngörðum, en tilkynning um málið barst lögreglu rétt fyrir klukkan hálfátta.
„Viðbragðsaðilar héldu strax á vettvang, en ljóst er að um alvarlegan atburð er að ræða. Það eru eindregin tilmæli frá lögreglu að fólk haldi sig fjarri staðnum, bæði til að trufla ekki störf viðbragðsaðila og eins til að tryggja greiða aðkomu þeirra til og frá vettvangi,“ segir í tilkynningunni og að frekari upplýsingar verði veittar eftir því sem vinnu viðbragðsaðila vindur fram.
„Nú er búið að finna alla sem voru í húsinu og búið að flytja þá sem þurftu aðstoð á sjúkrahús og við erum að sinna þeim sem voru á staðnum með aðstoð Rauða krossins,“ segir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri, og að hann telji að þrír hafi verið fluttir á slysadeild. Það sé verið að sinna fleirum á vettvangi.
Sigurjón segir að verktakar hafi verið að vinna í húsinu og suðuvinna í gangi en það sé óljóst hvað nákvæmlega varð til þess að sprengingin varð.
„Núna erum við komin með Rauða krossinn og erum að sinna fólkinu sem er að vinna þarna í kring. Það eru stórar skemmdir á húsinu,“ segir hann að lokum.
Samkvæmt upplýsingum frá sjónarvottum er töluverður viðbúnaður á vettvangi. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvernig sprengingin varð en hún varð inni í húsnæði Fóðurblöndunnar í Korngörðum. Þegar Vísir talaði við slökkvilið í morgun var verið að leita að öllu starfsfólki.
„Það er vinna á vettvangi við að ná tölu yfir alla þá sem voru í húsinu þegar sprengingin varð. Það eru einhver slys á fólki. Það er enginn eldur en var tilkynnt um það, það var ekki þegar slökkvilið kom á vettvang,“ segir Sveinbjörn Berentsson, deildarstjóri á aðgerðarsviði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins.