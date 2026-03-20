Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur vakið mikla reiði meðal Evrópuleiðtoga eftir að hann gekk á bak orða sinna. Orbán hafði í desember sagst myndu samþykkja 90 milljarða evra lán til Úkraínu svo lengi sem Ungverjar yrðu ekki meðal lánveitenda en hefur nú dregið það til baka.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hefur sakað Orbán um svik og segist sannfærður um að ákvörðun hans muni skilja eftir sig djúp sár. Þá sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, að Orbán hefði ekki staðið við orð sín en að menn myndu finna lausn til að greiða fyrir lánveitingunni.
Fleiri leiðtogar stigu fram í gær og gagnrýndu ákvörðun Orbán, sem hefur viljað skilyrða samþykki sitt opnun olíuleiðslu sem flytur olíu frá Rússlandi til Ungverjalands og Slóvakíu um Úkraínu. Úkraínumenn segja leiðsluna hafa skemmst í árásum Rússa en Orbán hefur sakað þá um að tefja fyrir viðgerðum.
Lánveitingin er þrautarlending eftir að Evrópuleiðtogunum tókst ekki að ná saman um að nota frystar eignir Rússa til að fjármagna varnir Úkraínu. Leiðtogar Ungverjalands, Slóvakíu og Tékklands samþykktu að standa ekki í vegi fyrir láninu með því skilyrði að ríkin yrðu undanskilin þátttöku.
Gengið verður til kosninga í Ungverjalandi þann 12. apríl næstkomandi og óvíst um úrslit. Kaja Kallas, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins í utanríkismálum, segist efast um að lausn finnist á lánamálinu fyrir þann tíma.
Málið er brýnt þar sem Úkraínumenn eru afar fjárþurfi.