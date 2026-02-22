Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Jón Þór Stefánsson skrifar 22. febrúar 2026 23:53 Austin Tucker Martin var 21 árs gamall. Maðurinn sem var skotinn til bana við Mar-a-Lago, glæsihýsi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, í dag var 21 árs gamall og hafði nýlega stofnað fyrirtæki sem sérhæfði sig í handteiknuðum listrænum myndum af golfvöllum. Hann hét Austin Tucker Martin og var frá bænum Cameron í Norður Karólínuríki. Líkt og greint var frá í dag var Martin skotinn til bana af öryggissveit Bandaríkjaforseta, Secret Service. Það gerðist innan við norðurinngang Mar-a-Lago í Flórídaríki. Martin mun hafa haldið á haglabyssu og eldsneytisbrúsa. Öryggisverðir hafi beðið hann um að leggja báða hlutina frá sér, en hann einungis sleppt brúsanum. Hann hafi svo verið skotinn eftir að hann lyfti byssu sinni upp og mundaði hana líkt og hann ætlaði að skjóta. Sjá nánar: Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Lögreglan getur ekki séð í sínum gögnum að Martin hafi áður komist í kast við lögin. Ekki liggur fyrir hvernig Martin komst yfir haglabyssuna sem hann var með. Trump var ekki í Mar-a-Lago þegar þetta átti sér stað. „Virkilega ólíkt honum“ Martin er talinn hafa ekið frá Norður Karólínu til Flórída um síðastliðið lagardagseftirmiðdegi. Fjölskyldumeðlimir hans, þar á meðal móðir hans, höfðu um helgina birt færslur á Facebook þess efnis að hann væri týndur. Í morgun, nokkru eftir að Martin var skotinn til bana, birti móðir hans færslu þar sem hún bað fólk um að hjálpa sér að „finna drenginn sinn.“ Þá benti hún á að líklega væri hann akandi um á silfruðum Volkswagen Tiguan, af árgerðinni 2013. Slíkur bíll fannst ekki langt frá vettvangi. Fjölmiðlar vestanhafs benda jafnframt á færslu sem talin er koma frá frænku Martins, þar sem fullyrt hafi verið að „þetta væri virkilega ólíkt honum“. Glæsihýsi Trumps í Flórída heitir Mar-a-Lago.Getty Martin útskrifaðist úr menntaskóla, Union Pines High School, árið 2023. Hann var skráður á kjörskrá, en þar var ótilgreind hvaða flokk hann styddi. Braeden Fields, frændi hans, sagði við AP-fréttastofuna að Martin kæmi úr fjölskyldu mikilla Trump-stuðningsmanna. Sá sagði jafnframt að Martin hafi unnið á golfvelli og sent hluta af launagreiðslum sínum til góðgerðarmála. Síðasta sumar stofnaði hann fyrirtækiðFresh Sky Illustrations sem ,líkt og áður segir, sérhæfir sig í handteiknuðum listaverkum af golfvöllum. Hann mun hafa birt slíkar myndir reglulega á Facebook, síðast á fimmtudag. Bandaríkin Donald Trump Erlend sakamál Mest lesið Sinueldur við Elliðavatn Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Innlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Innlent Fleiri fréttir Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Sjá meira