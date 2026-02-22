Maður skotinn til bana í Mar-a-Lago Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 14:19 Bandaríkjaforseti á setrið Mar-a-lago í Flórída-fylki. Getty Karlmaður á þrítugsaldri hefur var skotinn til bana í Mar-a-Lago, sveitaklúbbi og heimili í eigu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, af fulltrúum lögreglu og leyniþjónustunnar. Hann var vopnaður og hafði smyglað sér inn fyrir hliðið umhverfis bygginguna. Atvikið átti sér stað klukkan hálf sjö í morgun á íslenskum tíma samkvæmt BBC sem greinir frá. Fulltrúar leyniþjónustu Bandaríkjanna segjast hafa séð til mannsins við norðurhlið hússins, fyrir innan hliðið við bygginguna, með það sem leit út fyrir að vera haglabyssa og gaskútur. Ric Bradshaw, lögreglustjórinn í Palm Beach, staðfestir þessa frásögn á blaðamannafundi. Hann lýsir því hvernig fulltrúar lögreglunnar og meðlimir leyniþjónustunnar hafi farið til að ræða við manninn og skipað honum að leggja frá sér báða hlutina. Maðurinn lagði frá sér gaskútinn en mundaði haglabyssuna. Vegna þessa skutu fulltrúar lögreglunnar og leyniþjónustunnar manninn. Ekki liggur fyrir hversu mörgum skotum var skotið. Þá liggur ekki fyrir hvort skotfæri hafi verið í haglabyssunni. Hann var úrskurðaður látinn á vettvangi. Nafn mannsins verður ekki gefið upp sem stendur. Samkvæmt umfjöllun Sky News var sá látni frá Norður-Karólínu-fylki og hafði verið tilkynntur til lögreglu sem týndur. Hér má sjá hvar Mar-a-Lago er. Anthony Guglielmi, fulltrúi leyniþjónustunnar, sagði að grunur væri um að hann hefði yfirgefið fylkið og keypt byssu á leiðinni til Flórída. Kassinn utan um byssuna fannst í ökutæki mannsins. Hann hafði keyrt í gegnum hliðið inn í Mar-a-Lago á sama tíma og öðru ökutæki var keyrt út. Alríkislögreglan fer með rannsókn málsins og óskar eftir því að íbúar í nágrenni hússins skoði myndefni úr öryggismyndavélum. Trump ver gjarnan helgunum sínum þar og spilar golf. Hann og Melania Trump forsetafrú voru hins vegar í Hvíta húsinu í nótt. Klúbburinn er í Flórída-fylki í Bandaríkjunum. Þann 13. júlí 2024 reyndi Thomas Matthew Crooks að skjóta Trump til bana en hæfði hann í hægra eyrað. Þann 15. september 2024 var Ryan Weseley Routh handtekinn grunaður um banatilræði gegn Donald Trump á golfvelli hans í Flórída. Fréttin hefur verið uppfærð. Bandaríkin Donald Trump Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Innlent Fleiri fréttir Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Íranir mótmæla á ný Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Sjá meira