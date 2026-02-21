Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. febrúar 2026 08:45 Narsaq er að finna í sveitarfélaginu Kujalleq og telja íbúar bæjarins um 1.500. Getty Fleiri grænlenskar heimasíður urðu fyrir svokallaðri dreifðri álagsárás í gær, þeirra á meðal er heimasíða fjölmennasta sveitarfélags landsins. Heimasíður sveitarfélaganna Sermersooq og Kujalleq lágu niðri í gær vegna dreifðrar álagsárásar. Þær fela í sér að slíkum fjölda beiðna er beint að tiltekinni heimasíða að þjónustan rofni. Styrelsen for Samfundssikkerhed, danskar almannavarnir, greindu frá því um hádegisbilið í gær en samkvæm umfjöllun danska ríkisútvarpsins stendur rússneski tölvuþrjótahópurinn NoName057(16( að baki árásunum. Ekki hefur komið fram í umfjöllunum danska og grænlenska ríkisútvarpsins hvaða síður það voru sem urðu fyrir þessum árásum en minnst tveggja sveitarfélaga lágu niðri um stund. Samkvæmt því er fram kemur í umfjöllun KNR ber sami hópur ábyrgð á netárásum sem gerðar voru á heimasíður danskra sveitarfélaga og ráðuneyta í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga þar í landi í nóvember á síðasta ári. TV2 greinir frá því að hópurinn, sem hefur framið ítrekaðar tölvuárásir á lönd sem þau telja grafa undan hagsmunum Rússlands frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu, hafi lýst yfir ábyrgð á árásunum á spjallrás sinni á Telegram. Þar kemur fram að árásin hafi verið gerð til að hefna fyrir það að danska ríkið hafi gefið Úkraínumönnum orrustuþotur. Grænlenska landsstjórnin gaf út yfirlýsingu vegna árásanna þar sem hún segir að þær hafi ekki valdið varanlegum skaða né tapi á gögnum. Þjónusturof á heimasíðum hafi í raun verið eina afleiðing þeirra. „Við fylgjumst náið með stöðunni og erum í stöðugum samskiptum við viðeigandi embætti sem eru að rannsaka málið. Ég undirstrika að svona árásir eru ekki hættulegar,“ er haft eftir Peter Borg ráðherra. Grænland Netöryggi Netglæpir Danmörk Mest lesið Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Innlent Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Innlent Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa Innlent Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Erlent Fleiri fréttir Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Íranski byltingarvörðurinn kominn á hryðjuverkalista ESB og á Íslandi Toppurinn kominn á hæstu kirkju heims Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Spenna eykst á einum helgasta stað gyðinga og múslima Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews „Mjög, mjög sorglegt“ Bandaríkjastjórn opnar síðu þar sem Evrópubúar geta séð lokað efni Andrew látinn laus Norðmenn koma af fjöllum og taka fyrir ummæli Trump Nýjar forsetaflugvélar fá Trump-litina „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Andrew handtekinn á heimili sínu Rétta yfir fjórtán ára gömlum leigumorðingja Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Skíðahópur fórst í snjóflóði í Kalíforníu Fyrrverandi forseti Suður-Kóreu í lífstíðarfangelsi Umdeilt Friðarráð fundar í Washington í dag Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Verjast fregna af viðræðum dagsins „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Kennir Selenskí um misheppnaða gagnsókn Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Sjá meira