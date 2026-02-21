Erlent

Rúss­neskir tölvu­þrjótar réðust á græn­lenskar heima­síður

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Narsaq er að finna í sveitarfélaginu Kujalleq og telja íbúar bæjarins um 1.500.
Fleiri grænlenskar heimasíður urðu fyrir svokallaðri dreifðri álagsárás í gær, þeirra á meðal er heimasíða fjölmennasta sveitarfélags landsins.

Heimasíður sveitarfélaganna Sermersooq og Kujalleq lágu niðri í gær vegna dreifðrar álagsárásar. Þær fela í sér að slíkum fjölda beiðna er beint að tiltekinni heimasíða að þjónustan rofni. Styrelsen for Samfundssikkerhed, danskar almannavarnir, greindu frá því um hádegisbilið í gær en samkvæm umfjöllun danska ríkisútvarpsins stendur rússneski tölvuþrjótahópurinn NoName057(16( að baki árásunum.

Ekki hefur komið fram í umfjöllunum danska og grænlenska ríkisútvarpsins hvaða síður það voru sem urðu fyrir þessum árásum en minnst tveggja sveitarfélaga lágu niðri um stund.

Samkvæmt því er fram kemur í umfjöllun KNR ber sami hópur ábyrgð á netárásum sem gerðar voru á heimasíður danskra sveitarfélaga og ráðuneyta í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga þar í landi í nóvember á síðasta ári. TV2 greinir frá því að hópurinn, sem hefur framið ítrekaðar tölvuárásir á lönd sem þau telja grafa undan hagsmunum Rússlands frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu, hafi lýst yfir ábyrgð á árásunum á spjallrás sinni á Telegram.

Þar kemur fram að árásin hafi verið gerð til að hefna fyrir það að danska ríkið hafi gefið Úkraínumönnum orrustuþotur.

Grænlenska landsstjórnin gaf út yfirlýsingu vegna árásanna þar sem hún segir að þær hafi ekki valdið varanlegum skaða né tapi á gögnum. Þjónusturof á heimasíðum hafi í raun verið eina afleiðing þeirra.

„Við fylgjumst náið með stöðunni og erum í stöðugum samskiptum við viðeigandi embætti sem eru að rannsaka málið. Ég undirstrika að svona árásir eru ekki hættulegar,“ er haft eftir Peter Borg ráðherra.

Grænland Netöryggi Netglæpir Danmörk

