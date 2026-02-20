Evrópusambandið samþykkti formlega í gær að skilgreina Íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök. Það þýðir að samtökin eru nú á hryðjuverkalista ESB og munu sæta þvingunaraðgerðum og refsiákvæðum ESB á grundvelli baráttu gegn hryðjuverkastarfsemi sem Ísland tekur einnig þátt í. Boðað hafði verið til mótmæla við utanríkismálaráðuneytið á morgun til að kalla eftir því að íslensk stjórnvöld myndu skilgreina Íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök.
Í tilkynningu frá ESB í gær segir að í lok janúar hafi utanríkismálanefnd sambandsins komist að pólitísku samkomulagi um að setja Íranska byltingarvörðinn, IRGC, á hryðjuverkalista ESB. Með ákvörðun ráðherraráðs ESB frá í gær eru samtökin formlega komin á hryðjuverkalista Evrópusambandsins auk þess að sæta þvingunum á borð við frystingu fjármuna og öðrum efnahagsþvingunum sem beinast gegn Íranska byltingarverðinum og tengdum aðilum. Alls sæti þrettán einstaklingar og 23 hópar þvingunum og takmarkandi aðgerðum sem fylgja því að vera á hinum svokallaða hryðjuverkalista ESB.
Samkvæmt íslenskum lögum um þvingunaraðgerðir er gert ráð fyrir að Ísland fylgi sjálfkrafa aðgerðum ESB um þvingunaraðgerðir. Þannig taki Ísland þegar þátt í aðgerðum gegn Íranska byltingarverðinum þar sem viðbætur á hryðjuverkalistann taki sjálfkrafa gildi hér á landi.
Líkt og Vísir greindi frá í gær hefur íslensk-íranska samfélagið á Íslandi boðað til mótmæla við utanríkisráðuneytið á morgun til að krefjast þess að íslenska ríkið skilgreini íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök. Með ákvörðun ESB í gær má þannig ætla að það sé raunin hér á landi einnig.
„IRGC ber ábyrgð á morðum á yfir 36.500 Írönum, þar á meðal 200 börnum. Samtökin stýra aftökum á mótmælendum og ofsóknum á hendur heilbrigðisstarfsfólki sem hefur verið fangelsað og pyntað fyrir það eitt að sinna særðum,“ sagði meðal annars í tilkynningunni.
Haldinn var aukafundur í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í lok janúar, að frumkvæði Íslands, þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ávarpaði ráðið. Þorgerður hefur áður lýst þeirri skoðun sinni að hún álíti Íranska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök. „Við erum að skoða lagalega grundvöllinn fyrir slíkri skilgreiningu, en styðjum eindregið þessa pólitísku yfirlýsingu ESB og deilum þeirri skoðun að þetta séu hryðjuverkasamtök,“ sagði Þorgerður til að mynda í samtali við mbl.is í byrjun mánaðar.
Hörð mótmæli gegn klerkastjórninni stóðu yfir frá áramótum og heilbrigðisstarfsfólk í Íran sagði í lok janúar að allt að þrjátíu þúsund manns hefðu verið drepnir í aðgerðum stjórnvalda gegn mótmælendum. Íranir héldu árlega heræfingu í gær ásamt Rússum á sama tíma og spennan fyrir botni Miðjarðarhafs hefur magnast. Bandaríkjamenn hafa nú þegar aukið viðbúnað sinn á svæðinu og er hernaðarmáttur Bandaríkjanna sagður ekki hafa verið eins mikill á svæðinu síðan innrásin í Írak var gerð árið 2003.