Alþingi hefur samþykkt sameiningu Skipulagsstofnunar og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. HMS tekur við verkefnum Skipulagsstofnunar og mun nú heita Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun en heldur samt sem áður skammstöfuninni HMS.
Frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, fór fyrir þingið í þriðja sinn í dag og var samþykkt af þingmönnum allra flokka að frátöldum þremur þingmönnum Framsóknarflokksins sem greiddu atkvæði gegn frumvarpinu.
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tekur við verkefnum Skipulagsstofnunar og hún verður sömuleiðis lögð niður. Það fellur í hlut stofnunarinnar því að sjá um allan ferilinn, frá skipulagi til fullbúins mannvirkis. Talið er að með flutningi verkefnanna sé tækifæri til að bæta þjónustu á landsbyggðinni þar sem stofnunin mun hafa starfsstöðvar á þremur stöðum á landinu, í Reykjavík, á Akureyri og Sauðárkróki.
Með því að leggja stofnunina niður er verið að einfalda stjórnsýslu og sameina stofnanir. Það er í samræmi við stefnu stjórnvalda en í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er eitt af markmiðunum að einfalda stjórnsýslu.