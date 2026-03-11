Lilja D. Alfreðsdóttir, nýr formaður Framsóknarflokksins, lagði til við þingflokkinn að gerð yrði breyting á formanni þingflokks. Lilja er ekki hluti af þingflokknum. Varaformaður flokksins, Stefán Vagn Stefánsson, tekur við formennsku af Ingibjörgu Isaksen.
Þórarinn Ingi Pétursson tekur við sem varaþingflokksformaður samkvæmt tilkynningu sem send var út í dag. Alls á Framsóknarflokkurinn fimm þingmenn á Alþingi. Það eru þau Ingibjörg Isaksen, Halla Hrund Logadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Stefán Vagn Stefánsson og Þórarinn Ingi Pétursson. Kosið var um nýjan þingflokksformann á fundi í dag en Sigurður Ingi var fjarverandi vegna veikindaleyfis.
„Nú er komin ný forysta og það er formaðurinn sem tekur ákvörðun og leggur það fyrir þingflokkinn hver er þingflokksformaður á hverjum tíma. Þetta er tillaga formanns um að gera þessa breytingu. Ég er varaformaður flokksins og formaðurinn ekki á þingi þannig það er alveg rökrétt að varaformaðurinn sé andlit flokksins inni á þinginu,“ segir Stefán Vagn í samtali við fréttastofu.
Spurður hvort það hefði komið til greina að Ingibjörg yrði varaþingflokksformaður segir Stefán Vagn tillöguna frá formanni og hún hafi verið samþykkt samhljóða á fundi þingflokksins.
„Með nýrri forystu þá þarf stundum að stokka upp spilin og við gerðum það í dag. Ég hef miklar og góðar væntingar um að þetta reynist okkur vel og er glaður og ánægður með það traust sem mér hefur verið sýnt innan þingflokksins að taka við þessu starfi. Ingibjörg hafði sinnt því með sóma frá 2021.“
Á vef Alþingis má sjá að Ingibjörg situr eins og er í tveimur nefndum fyrir hönd flokksins og Stefán Vagn líka. Halla Hrund situr í einni nefnd og Sigurður Ingi líka. Þórarinn situr ekki í neinni nefnd en er áheyrnarfulltrúi í tveimur.
„Við eigum eftir að fara yfir það þingflokkurinn hvort að við gerum einhverjar breytingar í nefndum. Það hefur ekkert verið ákveðið með það. Það getur alveg verið. Ég er í tveimur nefndum og kannski þarf ég að losa mig úr annarri þeirra til að sinna þingflokksformennskunni betur. Þetta á allt eftir að koma í ljós og við vinnum þetta saman sem þingflokkur.“
Lilja Dögg var nýverið kjörin formaður flokksins en háði baráttu um embættið við Ingibjörgu. Stefán Vagn segir að þó svo að fólk takist á innan flokksins vinni það vel saman þegar niðurstaðan liggur fyrir.
„Auðvitað tökumst við á, svo höldum við bara áfram og það er það sem við erum að gera.“
Fréttastofa náði ekki sambandi við Ingibjörgu Isaksen við vinnslu fréttarinnar.