Ómari Valdimarssyni lögmanni hefur verið gert að greiða pari tæpar þrjár milljónir króna í málskostnað vegna máls sem Ómar hafði höfðað gegn parinu en gerði kröfu um niðurfellingu málsins við aðalmeðferð sem fallist var á.
Málið sem Ómar höfðaði var til ógildingar á úrskurði úrskurðarnefndar lögmanna. Nefndin hafði áminnt Ómar fyrir margvísleg brot á siðareglum lögmanna í tengslum ungs pars sem leitaði til hans vegna innheimtu flugbóta.
Héraðsdómur Reykjavíkur benti á að samkvæmt lögum skuli sá sem höfðar mál greiða stefnda málskostnað ef mál er fellt niður. Þannig hafi þetta mál farið og því beri Ómari að greiða parinu málskostnað.
Var litið til tímaskráningar lögmanns parsins og nam þá málskostnaður tæpum þremur milljónum króna.
Í fyrstu útgáfu fréttarinnar var sagt að Ómar hefði farið fram á að málið yrði fellt niður fyrir aðalmeðferð málsins. Krafan var lögð fram við aðalmeðferð málsins og hefur það verið leiðrétt.