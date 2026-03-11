Innlent

Kjartan Kjartansson skrifar
Fólkið sem skipar lista Viðreisnar í Reykjanesbæ í bæjarstjórnarkosningunum í maí.
Arnar Páll Guðmundsson verður oddviti Viðreisnar í bæjarstjórnarkosningum í Reykjanesbæ. Þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu.

Aðalfundur Viðreisnar á Suðurnesjum samþykkti listann í gærkvöldi. Arnar Páll er fyrrverandi formaður landshlutafélagsins þar, viðskiptafræðingur og mannauðsráðgjafi.

Í öðru sæti er Davíð Skarphéðinsson, byggingafræðingur, og í því þriðja Ásta Kristín Guðmundsdóttir, kennari og verkefnastjóri.

Auk þess að samþykkja listann kaus fundurinn nýja stjórn. Aðalheiður Júlírós er nýr formaður en einnig eiga þau Sigrún G. Bates, Jón Garðar Snædal Jónsson, Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir, og Sveinn Enok Jóhannsson sæti í stjórninni.

Nokkrar breytingar eru á pólitíska landslaginu í Reykjanesbæ fyrir þessar kosningar. Bein leið,  framboð óflokksbundinna sem myndaði meirihluta með fulltrúum Samfylkingar og Framsóknarflokks eftir síðustu kosningar, býður ekki fram í ár. 

Guðbrandur Einarsson, fyrrverandi þingmaður Viðreisnar, leiddi Beina leið í bæjarstjórnarkosningum árið 2018. Hann sagði nýlega af sér vegna frétta um að hann hefði gert tilraun til þess að kaupa vændi fyrir fjórtán árum.

Listi Viðreisnar í Reykjanesbæ í heild sinni er eftirfarandi:

1. Arnar Páll Guðmundsson, viðskiptafræðingur og mannauðsráðgjafi

2. Davíð Skarphéðinsson, byggingafræðingur

3. Ásta Kristín Guðmundsdóttir, kennari og verkefnastjóri

4. Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir, gæðastjóri

5. Sveinn Enok Jóhannsson, bóndi í Höfnum

6. Sigrún G. Bates, fótaaðgerðafræðingur

7. Rúnar Þór Guðmundsson, byggingafræðingur

8. Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir, sérfræðingur í skaðaminnkun

9. Daníel Birgir Björgvinsson, pípulagningameistari

10. Brynja Ýr Júlíusdóttir, umsjónarkennari

11. Jón Garðar Snædal Jónsson, verkefnastjóri

12. Gunnhildur Brynjólfssdóttir, verslunarstjóri

13. Hafsteinn Þórir Haraldsson, verslunarstjóri

14. Helena Björk Rúnarsdóttir, sundlaugarvörður

15. Ingi Eggert Ásbjarnarson, verkefnastjóri

16. Hildigunnur Eir Kristjánsdóttir, nemi

17. Haukur Hilmarsson, kennari og rennismiður

18. Ingibjörg Ýr Smáradóttir, nemi

19. Fannar Jónsson, sundlaugarvörður

20. Alda Friðný Skagfjörð Áskelsdóttir, ráðgjafi

21. Sigurður Jóhannsson, veðurathugunarmaður

22. Bjarklind Sigurðardóttir, viðskiptafræðingur/MBA

