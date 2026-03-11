Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Kjartan Kjartansson skrifar 11. mars 2026 12:04 Fólkið sem skipar lista Viðreisnar í Reykjanesbæ í bæjarstjórnarkosningunum í maí. Viðreisn á Suðurnesjum Arnar Páll Guðmundsson verður oddviti Viðreisnar í bæjarstjórnarkosningum í Reykjanesbæ. Þetta er í fyrsta skipti sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu. Aðalfundur Viðreisnar á Suðurnesjum samþykkti listann í gærkvöldi. Arnar Páll er fyrrverandi formaður landshlutafélagsins þar, viðskiptafræðingur og mannauðsráðgjafi. Í öðru sæti er Davíð Skarphéðinsson, byggingafræðingur, og í því þriðja Ásta Kristín Guðmundsdóttir, kennari og verkefnastjóri. Auk þess að samþykkja listann kaus fundurinn nýja stjórn. Aðalheiður Júlírós er nýr formaður en einnig eiga þau Sigrún G. Bates, Jón Garðar Snædal Jónsson, Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir, og Sveinn Enok Jóhannsson sæti í stjórninni. Nokkrar breytingar eru á pólitíska landslaginu í Reykjanesbæ fyrir þessar kosningar. Bein leið, framboð óflokksbundinna sem myndaði meirihluta með fulltrúum Samfylkingar og Framsóknarflokks eftir síðustu kosningar, býður ekki fram í ár. Guðbrandur Einarsson, fyrrverandi þingmaður Viðreisnar, leiddi Beina leið í bæjarstjórnarkosningum árið 2018. Hann sagði nýlega af sér vegna frétta um að hann hefði gert tilraun til þess að kaupa vændi fyrir fjórtán árum. Listi Viðreisnar í Reykjanesbæ í heild sinni er eftirfarandi: 1. Arnar Páll Guðmundsson, viðskiptafræðingur og mannauðsráðgjafi 2. Davíð Skarphéðinsson, byggingafræðingur 3. Ásta Kristín Guðmundsdóttir, kennari og verkefnastjóri 4. Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir, gæðastjóri 5. Sveinn Enok Jóhannsson, bóndi í Höfnum 6. Sigrún G. Bates, fótaaðgerðafræðingur 7. Rúnar Þór Guðmundsson, byggingafræðingur 8. Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir, sérfræðingur í skaðaminnkun 9. Daníel Birgir Björgvinsson, pípulagningameistari 10. Brynja Ýr Júlíusdóttir, umsjónarkennari 11. Jón Garðar Snædal Jónsson, verkefnastjóri 12. Gunnhildur Brynjólfssdóttir, verslunarstjóri 13. Hafsteinn Þórir Haraldsson, verslunarstjóri 14. Helena Björk Rúnarsdóttir, sundlaugarvörður 15. Ingi Eggert Ásbjarnarson, verkefnastjóri 16. Hildigunnur Eir Kristjánsdóttir, nemi 17. Haukur Hilmarsson, kennari og rennismiður 18. Ingibjörg Ýr Smáradóttir, nemi 19. Fannar Jónsson, sundlaugarvörður 20. Alda Friðný Skagfjörð Áskelsdóttir, ráðgjafi 21. Sigurður Jóhannsson, veðurathugunarmaður 22. Bjarklind Sigurðardóttir, viðskiptafræðingur/MBA Reykjanesbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Fleiri fréttir Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Sjá meira