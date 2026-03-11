Oddur Einar Sigurðsson, verjandi annars sakborninga í hryðjuverkamálinu svokallaða, segir ómerkingardóm Hæstaréttar hafa verið umbjóðanda sínum vonbrigði. „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími eftir efnislegri niðurstöðu sem báðir sakborningar og verjendur bjuggust við að kæmi í dag og þessu sakarefni yrði þá lokið í eitt skipti fyrir öll.“
Hæstiréttur ómerkti í dag sýknudóm þeirra Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Nathanssonar í hryðjuverkamálinu svokallaða og vísaði málinu aftur til Landsréttar til meðferðar.
Dómur þess efnis var kveðinn upp klukkan 14 og hann má lesa hér. Í stuttu máli taldi Hæstiréttur að ágallar hefðu verið á túlkun Landsréttar á sönnunarkröfum almennra hegningarlaga svo og á aðferð við sönnunarmat og samningu hins áfrýjaða dóms sem voru til þess fallnir að hafa veruleg áhrif á niðurstöðu málsins.
Þar sem Hæstiréttur gæti ekki endurmetið niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um sönnunargildi munnlegs framburðar hafi verið óhjákvæmilegt vegna framangreindra annmarka að ómerkja hinn áfrýjaða dóm í heild sinni og vísa málinu aftur til Landsréttar til löglegrar meðferðar og dómsálagningar á ný.
Einar Oddur, sem var skipaður verjandi Ísidórs í héraði og Landsrétti, ræddi málið við Vísi strax að lokinni dómsuppsögu. Ásgeir Þór Árnason flutti málið fyrir Hæstarétti.
„Þetta er óvænt niðurstaða, verð ég að segja. Þessi ómerkingarkrafa var í rauninni varakrafa frá ákæruvaldinu sem fékk nú ekki mikla umfjöllun hérna í málflutning í Hæstarétti. En þetta eru töluvert miklar athugasemdir sem gerðar eru við dóm Landsréttar og ég verð að segja að þetta kemur svona að einhverju leyti á óvart.“
Fundið hafi verið að aðferðafræði við sönnunarmat og öðru slíku. Framburðir vitna sem hefði átt að fara nánar ofan í og fleira sem hafi legið til grundvallar í Landsrétti. Hæstiréttur hafi talið að það hefði þurft að fara nánar ofan í þetta og greina þau atriði sem Landsréttur byggði niðurstöðu sína á.
Þá segir Einar Oddur að um þrjú og hálft ár séu frá því að Ísidór var handtekinn og hnepptur í gæsluvarðhald vegna málsins.
„Ég vil leyfa mér að segja að hann verður fyrir vonbrigðum með þessa niðurstöðu. Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími eftir efnislegri niðurstöðu sem báðir sakborningar og verjendur bjuggust við að kæmi í dag og þessu sakarefni yrði þá lokið í eitt skipti fyrir öll.“