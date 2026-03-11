Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur úthlutað 91 milljón króna í styrki til félagasamtaka sem vinna að mikilvægum verkefnum á sviði heilbrigðismála í þágu tiltekinna hópa. Alls hlutu 40 verkefni styrk og námu styrkfjárhæðir á bilinu 400.000 til 5.000.000 kr.
Hæstu styrkina fengu Rótin, Hjartaheill, Alzheimersamtökin og SÍBS og Parkinsonsamtökin sem fengu öll fimm miljóna króna styrk.
Verkefnin sem hlutu styrk eru fjölbreytt samkvæmt tilkynningu en sem dæmi fengu Samtök um POTS og ME-félags Íslands til að afla og miðla fræðslu og þekkingu um sjúkdómsheilkenni á borð við langvinnt Covid, ME-sjúkdóminn og POTS, gerð fræðsluefnis fyrir hjartasjúklinga, fræðslustarf í grunn- og framhaldsskólum um endómetríósu, fíkniráðgjöf og stuðning fyrir aðstandendur, verkefni um skaðaminnkandi þjónustu og geðræktarverkefni, svo fátt eitt sé nefnt.
Í tilkynningu frá stjórnarráðinu kemur fram að styrkirnir séu veittir árlega af safnliðum fjárlaga til verkefna á vegum frjálsra félagasamtaka sem miða að því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Áskilið sé að verkefnin falli að opinberri stefnu á sviði heilbrigðis- og lýðheilsumála. Mörg verkefnanna lúti að því að útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi, standa vörð um hagsmuni félagsmanna eða bjóða félagsmönnum upp á ýmiss konar stuðning og ráðgjöf.
„Félagasamtök sem starfa að heilbrigðis- og lýðheilsumálum eru mörg og verkefni þeirra afar fjölbreytt. Það sem þau eiga sameiginlegt er að innan vébanda þeirra starfa einstaklingar sem eru reiðubúnir að gefa af tíma sínum og orku til að bæta líf annarra og vinna samfélaginu gagn. Því er mikilvægt að stjórnvöld styðji við starfsemi þeirra, líkt og gert er með styrkjum sem þessum,“ segir Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningu stjórnarráðsins.