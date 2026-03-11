Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Kjartan Kjartansson skrifar 11. mars 2026 14:38 Stefán Vagn Stefánsson, nýr þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Framsóknarflokkurinn Þingflokksfundur Framsóknarflokksins samþykkti að Stefán Vagn Stefánsson, nýkjörinn varaformaður flokksins, yrði formaður þingflokksins í dag. Þórarinn Ingi Pétursson er nýr varaþingflokksformaður. Stefán Vagn er oddviti Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og hefur gegnt embætti varaþingflokksformans á kjörtímabilinu. Hann hefur setið á Alþingi frá árinu 2021. Hann hefur verið formaður fjárlaganefndar og atvinnuveganefndar á Alþingi, varaþingmaður frá 2017 og oddviti Framsóknar í Skagafirði frá 2010 til 2022. Hann var kjörinn varaformaður Framsóknar á flokksþingi 15. febrúar. Á þingflokksfundinum var einnig samþykkt að Þórarinn Ingi Pétursson, alþingismaður fyrir Norðausturkjördæmi, yrði varaþingflokksformaður, að því er kemur fram í tilkynningu frá Framsóknarflokknum. Framsóknarflokkurinn Alþingi Norðausturkjördæmi Norðvesturkjördæmi Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Fleiri fréttir Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Sjá meira