Stefán Vagn leiðir þing­flokk Fram­sóknar­flokksins

Kjartan Kjartansson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson, nýr þingflokksformaður Framsóknarflokksins.
Þingflokksfundur Framsóknarflokksins samþykkti að Stefán Vagn Stefánsson, nýkjörinn varaformaður flokksins, yrði formaður þingflokksins í dag. Þórarinn Ingi Pétursson er nýr varaþingflokksformaður.

Stefán Vagn er oddviti Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og hefur gegnt embætti varaþingflokksformans á kjörtímabilinu. Hann hefur setið á Alþingi frá árinu 2021.

Hann hefur verið formaður fjárlaganefndar og atvinnuveganefndar á Alþingi, varaþingmaður frá 2017 og oddviti Framsóknar í Skagafirði frá 2010 til 2022. Hann var kjörinn varaformaður Framsóknar á flokksþingi 15. febrúar.

Á þingflokksfundinum var einnig samþykkt að Þórarinn Ingi Pétursson, alþingismaður fyrir Norðausturkjördæmi, yrði varaþingflokksformaður, að því er kemur fram í tilkynningu frá Framsóknarflokknum.

