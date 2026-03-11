Verðbólga hefur þróast með allt öðrum hætti en Seðlabankinn og greiningaraðilar gerðu sér vonir um og stýrivaxtahækkun er nú spáð í næstu viku. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka mætir í myndver í kvöldfréttum og ræðir við okkur í beinni.
Djúpur ágreiningur hefur verið innan borgarstjórnarflokksins Sjálfstæðisflokksins allt kjörtímabilið og er hann meðal ástæðna þess að tveir borgarfulltrúar hafa nú sagt skilið við flokkinn. Við hittum Kjartan Magnússon og Mörtu Guðjónsdóttur sem ætla að stofna nýja óháðan borgarstjórnarflokk.
Við heyrum einnig í Sveini Andra Sveinssyni, verjanda annars mannsins sem sætir ákæru í hryðjuverkamálinu svokallaða, og ræðum við forstjóra Air Atlanta um stöðu starfsmanna félagsins í Miðausturlöndum.
Þá hitum við upp fyrir Laufeyjartónleikana og skoðum íþróttahúsið sem verið er að breyta í tónleikahöll. Magnús Hlynur hittir danska fimleikasnillinga og reynir fyrir sér á trampólíni auk þess sem við heyrum í sparkspekingnum Hjörvari Hafliðasyni um umdeildar ákvarðanir knattspyrnustjóra Tottenham.
Í Íslandi í dag hittir Vala Matt athafnakonuna Ingibjörgu Þorvaldsdóttur sem drekkur sérstakt te til þess að slá á sykurlöngun.
