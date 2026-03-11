Innlent

„Eins og best verður á kosið í heiminum“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Sindri Ástmarsson er verkefnastjóri hjá Sena Live.
Yfir fimm hundruð manns koma að undirbúningi og annarri vinnu í tengslum við tónleika Laufeyjar í Kórnum um helgina og hefur undirbúningur staðið yfir í meira en ár að sögn tónleikahaldara. Þá er búið að opna svokallað Laufeyjarland í Smáralind.

Stórstjarnan Laufey kemur fram á tvennum tónleikum í Kórnum um helgina en alls munu um sextán þúsund gestir sækja tónleikanna. Eru þeir hluti af A matter of time tónleikaröðinni en Laufey fyllti meðal annars Madison Square Garden í New York í tvígang.

„Þetta er með því allra stærsta sem við höfum gert. Kannski það skemmtilegasta við þetta er að þetta er íslenskur listamaður sem er að koma heim og að gera tónleika af þeirri stærðargráðu sem Justin Timberlake, Justin Bieber og Ed Sheeran hafa haldið á Íslandi,“ segir Sindri Ástmarsson verkefnastjóri hjá Sena Live.

„Það er ekkert færra fólk að koma til landsins eða búnaður eða neitt svoleiðis. Hún er auðvitað bara ein allra stærsta stjarna í heimi.“

Kemur sjálf með nokkra gáma með sviðsbúnaði

Yfir 500 manns koma að tónleikunum á vegum Sena Live, í undirbúningi og vinnu á tónleikunum sjálfum. 

Verið var að setja upp sviðið í Kórnum í dag en þar fyrir aftan er 200 fermetra risaskjár. Í loftinu hangir búnaður sem vegur fimmtán tonn og kaplarnir sem notaðir verða á tónleikunum myndu ná alla leið á Akranes yrðu þeir tengdir saman.

„Það er fyrsta flokks hljóðkerfi og ljósin eins og best verður á kosið í heiminum. Svo er Laufey líka að koma með nokkra gáma af sviðsbúnaði sem hefur ekki sést áður á landinu.“

Tímabundin verslun og umferðartakmarkanir

Þá opnaði tímabundna verslunin Laufeyland í Smáralind í gær en þar verður hægt að nálgast varning merktan söngkonunni, derhúfur og peysur og fleira í þeim dúr. Þar var haldin danskeppni í dag og á morgun mun Elín Hall koma fram á tónleikum við verslunina en hún hitar upp fyrir Laufeyju í Kórnum um helgina. 

Einnig hefur Kópavogsbær tilkynnt um götulokanir vegna tónleikanna en skipulagðar strætóferðir verða frá Smáralind fyrir tónleikagesti og engin bílastæði í boði við Kórinn nema fyrir hreyfihamlaða. Þá er leigubílum heimilt að aka að sérstakri stoppistöð nærri Kórnum en lokanir hamla ekki aðgengi íbúa að heimilum sínum í hverfinu.

