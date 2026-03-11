„Eins og best verður á kosið í heiminum“ Smári Jökull Jónsson skrifar 11. mars 2026 21:02 Sindri Ástmarsson er verkefnastjóri hjá Sena Live. Vísir/Ívar Fannar Yfir fimm hundruð manns koma að undirbúningi og annarri vinnu í tengslum við tónleika Laufeyjar í Kórnum um helgina og hefur undirbúningur staðið yfir í meira en ár að sögn tónleikahaldara. Þá er búið að opna svokallað Laufeyjarland í Smáralind. Stórstjarnan Laufey kemur fram á tvennum tónleikum í Kórnum um helgina en alls munu um sextán þúsund gestir sækja tónleikanna. Eru þeir hluti af A matter of time tónleikaröðinni en Laufey fyllti meðal annars Madison Square Garden í New York í tvígang. Verið er að umbreyta Kórnum í tónleikasal.Vísir „Þetta er með því allra stærsta sem við höfum gert. Kannski það skemmtilegasta við þetta er að þetta er íslenskur listamaður sem er að koma heim og að gera tónleika af þeirri stærðargráðu sem Justin Timberlake, Justin Bieber og Ed Sheeran hafa haldið á Íslandi,“ segir Sindri Ástmarsson verkefnastjóri hjá Sena Live. „Það er ekkert færra fólk að koma til landsins eða búnaður eða neitt svoleiðis. Hún er auðvitað bara ein allra stærsta stjarna í heimi.“ Kemur sjálf með nokkra gáma með sviðsbúnaði Yfir 500 manns koma að tónleikunum á vegum Sena Live, í undirbúningi og vinnu á tónleikunum sjálfum. Verið var að setja upp sviðið í Kórnum í dag en þar fyrir aftan er 200 fermetra risaskjár. Í loftinu hangir búnaður sem vegur fimmtán tonn og kaplarnir sem notaðir verða á tónleikunum myndu ná alla leið á Akranes yrðu þeir tengdir saman. Laufeyland opnaði í Smáralind í gær.Vísir „Það er fyrsta flokks hljóðkerfi og ljósin eins og best verður á kosið í heiminum. Svo er Laufey líka að koma með nokkra gáma af sviðsbúnaði sem hefur ekki sést áður á landinu.“ Tímabundin verslun og umferðartakmarkanir Þá opnaði tímabundna verslunin Laufeyland í Smáralind í gær en þar verður hægt að nálgast varning merktan söngkonunni, derhúfur og peysur og fleira í þeim dúr. Þar var haldin danskeppni í dag og á morgun mun Elín Hall koma fram á tónleikum við verslunina en hún hitar upp fyrir Laufeyju í Kórnum um helgina. Takmarkanir verða á umferð í Kringum Kórinn bæði á laugardag og sunnudag.Vísir/Hjalti Einnig hefur Kópavogsbær tilkynnt um götulokanir vegna tónleikanna en skipulagðar strætóferðir verða frá Smáralind fyrir tónleikagesti og engin bílastæði í boði við Kórinn nema fyrir hreyfihamlaða. Þá er leigubílum heimilt að aka að sérstakri stoppistöð nærri Kórnum en lokanir hamla ekki aðgengi íbúa að heimilum sínum í hverfinu. Laufey Lín Tónleikar á Íslandi Kópavogur Mest lesið Segist saklaus Innlent Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Sjá meira