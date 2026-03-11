Innlent

Nýr listi Sam­fylkingarinnar í Ár­borg kynntur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sigurjón Vídalín og Kristrún Frostadóttir.
Sigurjón Vídalín og Kristrún Frostadóttir. Vísir/Magnús Hlynur

Sigurjón Vídalin Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni og bæjarfulltrúi, leiðir lista Samfylkingarinnar í Árborg. Sitjandi oddviti flokksins skipar heiðurssætið.

Framboðslisti Samfylkingarinnar var kynntur í Tryggvaskála á Selfossi nú síðdegis og var Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, viðstödd.

Í síðustu sveitarstjórnarkosningum hlaut Samfylkingin tvo fulltrúa, Örnu Ír Gylfadóttur, sem nú skipar heiðurssæti listans, og Sigurjón Vídalín, sem leiðir listann. Margrét Björg Ólafsdóttir, tekur annað sætið.

Frambjóðendurnir komu saman í Tryggvaskála.Vísir/Magnús Hlynur

1. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni og bæjarfulltrúi

2. Margrét Björk Ólafsdóttir, hjúkrunarfæðingur

3. Brynjar Þór Elvarsson, stjórnsýslufræðingur

4. Elísabet Björgvinsdóttir, skemmtanastjóri, samfélagsmiðlastjóri og þjálfari

5. Árni Magnússon, verkefnastjóri

6. Elísabet Davíðsdóttir, lögfræðingur

7. Margrét K. Sverrisdóttir, íslenskufræðingur

8. Eva Gunnarsdóttir, skjalastjóri

9. Einar Sindri Ólafsson, jarðfræðingur

10. Herdís Sif Ásmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur og kennari

11. Linda Ásdísardóttir, sérfræðingur á byggðasafni Árborga

12. Benoný Jónsson, líffræðingur, sérfræðingur á hafrannsóknarstofnun og stöðvastjóri

13. Renka Chareyre

14. Tinna Rúnarsdóttir, leikskólakennari

15. Svala Norðdahl, lífskúnster

16. Kristinn Hermannsson, rafvirki

17. Davíð Kristjánsson, vélvirki

18. Þorvarður Hjaltason, fyrrverandi framkvæmdastjóri SASS

19. Margrét Frímannsdóttir, fyrrverandi þingmaður

20. Ástfríður M. Sigurðardóttir, gæðastjóri

21. Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra

22. Arna Ír Gunnarsdóttir, verkefnastjóri og bæjarfulltrúi

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Árborg Samfylkingin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið