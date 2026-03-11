Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. mars 2026 18:30 Sigurjón Vídalín og Kristrún Frostadóttir. Vísir/Magnús Hlynur Sigurjón Vídalin Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni og bæjarfulltrúi, leiðir lista Samfylkingarinnar í Árborg. Sitjandi oddviti flokksins skipar heiðurssætið. Framboðslisti Samfylkingarinnar var kynntur í Tryggvaskála á Selfossi nú síðdegis og var Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, viðstödd. Í síðustu sveitarstjórnarkosningum hlaut Samfylkingin tvo fulltrúa, Örnu Ír Gylfadóttur, sem nú skipar heiðurssæti listans, og Sigurjón Vídalín, sem leiðir listann. Margrét Björg Ólafsdóttir, tekur annað sætið. Frambjóðendurnir komu saman í Tryggvaskála.Vísir/Magnús Hlynur 1. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni og bæjarfulltrúi 2. Margrét Björk Ólafsdóttir, hjúkrunarfæðingur 3. Brynjar Þór Elvarsson, stjórnsýslufræðingur 4. Elísabet Björgvinsdóttir, skemmtanastjóri, samfélagsmiðlastjóri og þjálfari 5. Árni Magnússon, verkefnastjóri 6. Elísabet Davíðsdóttir, lögfræðingur 7. Margrét K. Sverrisdóttir, íslenskufræðingur 8. Eva Gunnarsdóttir, skjalastjóri 9. Einar Sindri Ólafsson, jarðfræðingur 10. Herdís Sif Ásmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur og kennari 11. Linda Ásdísardóttir, sérfræðingur á byggðasafni Árborga 12. Benoný Jónsson, líffræðingur, sérfræðingur á hafrannsóknarstofnun og stöðvastjóri 13. Renka Chareyre 14. Tinna Rúnarsdóttir, leikskólakennari 15. Svala Norðdahl, lífskúnster 16. Kristinn Hermannsson, rafvirki 17. Davíð Kristjánsson, vélvirki 18. Þorvarður Hjaltason, fyrrverandi framkvæmdastjóri SASS 19. Margrét Frímannsdóttir, fyrrverandi þingmaður 20. Ástfríður M. Sigurðardóttir, gæðastjóri 21. Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra 22. Arna Ír Gunnarsdóttir, verkefnastjóri og bæjarfulltrúi Sveitarstjórnarkosningar 2026 Árborg Samfylkingin Mest lesið Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Segist saklaus Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Sjá meira