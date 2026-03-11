Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi segir það alrangt að bæjarstjórn hafi samþykkt að greiða 1,5 milljarð í leigu fyrir Vetrargarðinn í Smáralind þar sem áætlað sé að opna nýja menningarmiðstöð og bókasafn. Ásdís segir leigusamninginn trúnaðarmál en 1,5 milljarða kostnaður taki til rekstrar- og launakostnaðar til næstu tíu ára.
Fjallað var um það á Vísi fyrr í dag að bæjarstjórn hafi veitt heimild í gær til undirritunar leigusamnings við fasteignafélagið Heima um Vetrargarðinn svokallaða. Samningurinn hefur verið harðlega gagnrýndur af minnihluta bæjarins og var samkvæmt fundargerð bæjarstjórnar nokkuð tekist á um málið á fundi þeirra þann 5. mars.
„Hér er verið að blanda saman heildarrekstrarkostnaði, sem innifelur auðvitað laun starfsfólks og allt sem felst í því að reka menningarmiðstöð og bókasafn. Það er viljandi verið að teikna upp þá mynd að þetta sé leiguverðið í heild. Það er rangt og ómaklegt af bæjarfulltrúum að halda því fram vitandi betur og mér finnst það alvarlegt.“
Ásdís segir þetta ódýra pólitík. Fyrir Kópavogsbúa sé um hagstæðan samning að ræða í hlutfalli við allt sem þau reka.
„Auðvitað er það í ljósi sérstöðu okkar sem sveitarfélag að við tryggðum að hér væri um hagstæðan samning að ræða.“
Ásdís segir mikilvægt í þessu samhengi að ræða um hversu stórkostlegt framfaraskref sé að ræða fyrir unga sem aldna í Kópavogi.
„Það hefur verið gríðarlega mikið ákall, bæði á svæðunum í kringum Smáralindina en líka í efri byggðum um að byggja upp menningarinnviði og bókasafn. Nú erum við loks að svara þessu ákalli,“ segir Ásdís og að með nýju bókasafni sé aðgengi barna tryggt að góðu og fjölbreyttu lesendi. Það skipti verulegu máli með tilliti til þróunar læsis barna.
„Þetta er ótrúlega jákvætt skref sem við erum að stíga en mér finnst mikilvægt ef við ætlum að vera í pólitík að við stígum fram með réttar forsendur,“ segir Ásdís og að þessi tala sem bæjarfulltrúinn nefni fyrir leiguna sé röng.
Hvað varðar fullyrðingar bæjarfulltrúa um að Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri Heima, sé ánægður með Ásdísi segir Ásdís að hún sé bæjarstjóri Kópavogsbúa og að hennar hlutverk sé fyrst og fremst að standa vörð um þeirra hagsmuni.
„Það hef ég verið að gera öll þessi ár, á þessu kjörtímabili og í þessu verkefni. Það hefur verið ákall frá íbúum í þessum hverfum um uppbyggingu menningarinnviða og við erum að gera það núna. Við viljum byggja upp menningarmiðstöð í Smáralind því á hverju ári koma þangað um fimm milljónir manna,“ segir Ásdís og að meirihluti þeirra séu Kópavogsbúar.
„Við erum að styrkja svæðið og þetta verður ákveðinn segull fyrir þá íbúa sem búa þarna,“ segir Ásdís og að grunnskólabörn á svæðinu muni njóta góðs af því að þarna verði að finna nútímalegt bókasafn.
Ásdís hafnar sömuleiðis ásökunum minnihlutans um að það sé verið að gera þetta í flýti.
„Þau vilja fresta málinu vegna þess að það er stutt í kosningar. Það er búið að undirbúa þetta mál mjög vel. Það er búið að gera þarfagreiningar og áætlanir. Við höfum verið að undirbúa þetta verkefni í þó nokkurn tíma með starfsfólki okkar í menningarhúsunum.“
Auk þess furðar Ásdís sig á andstöðu minnihlutans í bæjarstjórn þegar allir fulltrúar, minni- og meirihluti, í mannlífs- og menningarnefnd bæjarins sem ber ábyrgð á málaflokknum samþykktu það og studdu það.
„Við erum með fullan stuðning frá ráðinu sem fer með þennan málaflokk og okkar mat er að málið sé vel undirbúið. Við teljum þetta jákvætt skref fyrir Kópavogsbúa og að um hagstæðan samning sé að ræða.“