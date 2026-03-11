Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 11. mars 2026 11:35 Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um stöðuna á bráðamóttöku Landspítala en þrátt fyrir að heilbrigðisráðherra segi að búið sé að grípa inn í vandann með öllum tiltækum ráðum sýna gögn frá Landspítala að staðan hafi lítið skánað. Einnig heyrum við í veðurfræðingi Vegagerðarinnar en í morgun voru gefnar út viðvaranir vegna vonskuveðurs sem von er á í fyrramálið. Að auki tökum við stöðuna á umræðunum á Alþingi um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi áframhald aðildarviðræðna við ESB. Og þá fjöllum við einnig um ástandið í Íran en svo virðist sem Íranir hafi nú hafið árásir á flutningaskip á Hormus-sundi. Í íþróttunum fjöllum við svo um frammistöðu Örnu Sigríðar Albertsdóttur á Vetrarólympíuleikum fatlaðra í morgun og förum yfir leikina í Meistaradeildinni. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Fleiri fréttir Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Sjá meira