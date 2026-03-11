Innlent

Lítið breytt staða á bráðamóttökunni

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um stöðuna á bráðamóttöku Landspítala en þrátt fyrir að heilbrigðisráðherra segi að búið sé að grípa inn í vandann með öllum tiltækum ráðum sýna gögn frá Landspítala að staðan hafi lítið skánað.

Einnig heyrum við í veðurfræðingi Vegagerðarinnar en í morgun voru gefnar út viðvaranir vegna vonskuveðurs sem von er á í fyrramálið. 

Að auki tökum við stöðuna á umræðunum á Alþingi um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi áframhald aðildarviðræðna við ESB. 

Og þá fjöllum við einnig um ástandið í Íran en svo virðist sem Íranir hafi nú hafið árásir á flutningaskip á Hormus-sundi. 

Í íþróttunum fjöllum við svo um frammistöðu Örnu Sigríðar Albertsdóttur á Vetrarólympíuleikum fatlaðra í morgun og förum yfir leikina í Meistaradeildinni.

