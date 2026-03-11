Innlent

Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar

Árni Sæberg skrifar
Samúel Jói og Shamsudin-bræður fyrir dómsuppkvaðnigu.
Hæstiréttur hefur þyngt refsingar í máli Samúels Jóa Björgvinssonar og tvíburanna Elíasar og Jónasar Shamsudin. Tvíburarnir hluti tveggja og hálfs árs dóma í Landsrétti fyrir fíkniefnalagabrot og Samúel Jói þriggja ára. Hæstiréttur bræðurna í þriggja ára og Samúel Jóa í 3,5 ára fangelsi.

Dómur þess efnis var kveðinn upp klukkan 14 en hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir.

Þremenningarnir voru ákærðir fyrir að hafa í vörslum sínum 2,9 kíló af MDMA-kristöllum og 1781 MDMA-töflu. Sérfræðingur í lyfja- og eiturefnafræði sagði fyrir dómi að úr þessum tæpu þremur kílóum af MDMA-kristöllum væri hægt að framleiða um 23 þúsund MDMA-töflur. Samanlagt væri því um að ræða um það bil 25 þúsund neysluskammta.

