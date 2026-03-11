Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Lovísa Arnardóttir skrifar 11. mars 2026 17:37 Ferðamenn á ferð austan Stykkishólms við Straumsfell, lentu út af veginum í miklu vatni sem flæddi inn á veginn. Bíllinn flaut upp og útaf. Fólkið leitaði upp á þak og beið þar björgunar Landsbjörg Björgunarsveitin Berserkir var kölluð út í hádeginu í dag vegna ferðafólks sem hafði lent utan vegar á Snæfellsnesi, rétt austan Stykkishólms. Bíll þeirra fór hálfur í kaf og sat fólkið á þakinu þegar björgunarsveit náði til þeirra. Fólkið var flutt í Stykkishólm. Í tilkynningu segir að björgunarsveitin hafi bjargað fólkinu af þakinu yfir í bíl sveitarinnar. Ekki urðu slys á fólkinu en það blotnaði eitthvað við þetta og farangur þeirra, sem var bjargað úr bílnum, var orðinn ansi blautur. Farangurinn var orðinn ansi blautur. Landsbjörg „Aðstæður voru þannig að mikið vatn hafði safnast við veginn svo rann inn á hann að stórum hluta. Þegar fólkið kom aðvífandi virðist sem bíll þeirra hafi flotið upp þegar þau keyrðu í vatnið á veginum og ökumaðurinn misst stjórn á bílnum í kjölfarið,“ segir í tilkynningunni. Eftir að hafa bjargað fólkinu flutti björgunarsveitin fólkið í Stykkishólm þar sem lögreglan á Vesturlandi tók við því. Fram kemur í tilkynningu að bílaleigan hafi fengið það verkefni að ná bílnum úr vatninu og færa ferðalöngunum annan bíl. Ferðamennirnir biðu á þakinu. Landsbjörg Bílinn endaði utan vegar og í kaf. Landsbjörg Björgunarsveitir Stykkishólmur Lögreglumál Ferðaþjónusta Mest lesið Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Segist saklaus Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Sjá meira