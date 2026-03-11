Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Birgir Olgeirsson skrifar 11. mars 2026 12:44 Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir hafa sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn og gengið til liðs við Miðflokkinn. Kjartan segist vita til þess að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í borginni, muni víkja þeim úr ráðum og nefndum. Vísir/Samsett Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir munu stofna óháðan borgarstjórnarflokk sem þau munu sitja í út kjörtímabilið. Þau munu þó líta á sig sem borgarfulltrúa Miðflokksins í ræðu og riti. Það liggur fyrir að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins mun víkja þeim úr ráðum og nefndum. Kjartan og Marta voru kosin í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn en sögðu sig nýverið frá flokknum eftir að ekki var óskað eftir frekari kröftum þeirra í forystu borgarstjórnarflokksins. Þau tilkynntu síðar meir að þau væru gengin til liðs við Miðflokkinn. Ríkisútvarpið hefur það eftir heimildum að þeim Kjartani og Mörtu verði vikið úr öllum ráðum og nefndum í borginni sem þau sátu í fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Kjartan staðfestir þetta í samtali við Vísi. „Við vitum að það vakir fyrir oddvita Sjálfstæðisflokksins að taka okkur úr ráðum og nefndum,“ segir Kjartan. Hann útskýrir að Miðflokkurinn sé ekki með kjörinn borgarfulltrúa, þess vegna geti þau ekki setið formlega í borgarstjórn í umboði Miðflokksins og verði því að stofna óháðan borgarstjórnarflokk sem þau munu sitja í út kjörtímabilið. „Við höldum áfram að leggja fram tillögur í ráðum og nefndum og munum óska eftir að fá áheyrnaraðild í nokkrum nefndum eins og dæmi eru um. Þar getum við haldið áfram okkar málflutningi,“ segir Kjartan. Hann segir tilfinninguna að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn eftir margra ára veru þar tregablandna. „Og ekkert auðvelt í sjálfu sér. Þar á ég marga góða vini og kunningja sem maður hefur unnið vel með og vona að þannig verði það áfram. Ég óska Sjálfstæðisflokknum velfarnaðar.“ Hildur Björnsdóttir sagði í samtali við Vísi í gær rík hefði væri fyrir því að þegar borgarfulltrúar skipti flokka þá yrðu þeir ekki í nefndum fyrir gamla flokkinn. Tengdar fréttir Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni gefur lítið fyrir þær skýringar Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa, sem kynntu að þau hefðu bæði gengið til liðs við Miðflokkinn, að ágreiningur hafi verið um borgarlínuna. Hildur segir það augljósan fyrirslátt sem dæmir sig sjálfur. 10. mars 2026 14:45 Mest lesið Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Segir Ísland geta klárað viðræður á einu og hálfu ári Erlent Forsprakki Noma sakaður um andlegt og líkamlegt ofbeldi Erlent Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Erlent Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Fleiri fréttir Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Lokar athugun á eftirliti MAST með blóðmerahaldi án athugasemda Þyrlan kölluð út vegna manns í sjálfheldu Stúlkan sem leitað var að er fundin Kynferðisbrotum sem teljast sérstaklega hættuleg fjölgar Fagráðið harmar brotthvarf Hildigunnar Icelandair verðmætara í rekstri en partasölu Krafði Sigmund svara varðandi MAGA og uppskar skammir Dóttirin hafi viljað „fara“ fyrst Óljóst hvað verður um Kjartan og Mörtu Ráðleggur Þorgerði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Veðurstofan rýnir breyttar jarðhræringar Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Sjá meira