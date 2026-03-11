Innlent

Stofna ó­háðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum

Birgir Olgeirsson skrifar
Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir hafa sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn og gengið til liðs við Miðflokkinn. Kjartan segist vita til þess að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í borginni, muni víkja þeim úr ráðum og nefndum. 
Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir hafa sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn og gengið til liðs við Miðflokkinn. Kjartan segist vita til þess að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í borginni, muni víkja þeim úr ráðum og nefndum.  Vísir/Samsett

Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir munu stofna óháðan borgarstjórnarflokk sem þau munu sitja í út kjörtímabilið. Þau munu þó líta á sig sem borgarfulltrúa Miðflokksins í ræðu og riti. Það liggur fyrir að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins mun víkja þeim úr ráðum og nefndum.

Kjartan og Marta voru kosin í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn en sögðu sig nýverið frá flokknum eftir að ekki var óskað eftir frekari kröftum þeirra í forystu borgarstjórnarflokksins. Þau tilkynntu síðar meir að þau væru gengin til liðs við Miðflokkinn.

Ríkisútvarpið hefur það eftir heimildum að þeim Kjartani og Mörtu verði vikið úr öllum ráðum og nefndum í borginni sem þau sátu í fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Kjartan staðfestir þetta í samtali við Vísi.

„Við vitum að það vakir fyrir oddvita Sjálfstæðisflokksins að taka okkur úr ráðum og nefndum,“ segir Kjartan.

Hann útskýrir að Miðflokkurinn sé ekki með kjörinn borgarfulltrúa, þess vegna geti þau ekki setið formlega í borgarstjórn í umboði Miðflokksins og verði því að stofna óháðan borgarstjórnarflokk sem þau munu sitja í út kjörtímabilið.

„Við höldum áfram að leggja fram tillögur í ráðum og nefndum og munum óska eftir að fá áheyrnaraðild í nokkrum nefndum eins og dæmi eru um. Þar getum við haldið áfram okkar málflutningi,“ segir Kjartan.

Hann segir tilfinninguna að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn eftir margra ára veru þar tregablandna. „Og ekkert auðvelt í sjálfu sér. Þar á ég marga góða vini og kunningja sem maður hefur unnið vel með og vona að þannig verði það áfram. Ég óska Sjálfstæðisflokknum velfarnaðar.“

Hildur Björnsdóttir sagði í samtali við Vísi í gær rík hefði væri fyrir því að þegar borgarfulltrúar skipti flokka þá yrðu þeir ekki í nefndum fyrir gamla flokkinn. 


