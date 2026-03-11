Innlent

Óvissustig í Súða­víkur­hlíð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Myndin er úr safni.
Vegagerðin hefur lýst yfir óvissustigi í Súðavíkurhlíð vegna snjóflóðahættu. 

Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun á Vestfjörðum sem tekur gildi klukkan sex í fyrramálið. Spáð er snjókomu og skafrenningi og lélegs skyggnis.

