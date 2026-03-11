Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 11. mars 2026 21:02 Linda Ósk Þorvaldsdóttir, þjálfari hjá fimleikadeildinni (t.h.) og Andrea Ýr Grímsdóttir, formaður Fimleikadeildar UMF. Selfoss en báðum finnst þeim frábært að hafa fengið danska hópinn í heimsókn. Magnús Hlynur Hreiðarsson Allt besta fimleikafólk Danmerkur er hér á landi þessa dagana til að heimsækja fimleikadeildir víða á landinu til að kenna og vera með vinnustofur. Hópurinn, sem er á heimsmælikvarða, hefur á síðustu sex mánuðum verið á ferðalagi um heiminn. Hér erum við að tala um danska sýningarhópinn Verdensholdet, sem hefur verið á Selfossi síðustu daga að aðstoða við margt og leiðbeina hjá Fimleikadeild Selfoss. Hópurinn, sem skipar 28 manns fer líka á nokkra aðra staði á landinu en markmið heimsóknanna er að veita innblástur, miðla þekkingu og kynnast mismunandi menningu ekki aðeins með sýningum heldur líka með vinnustofum, æfingum og fræðslu. Á Selfossi héldu þau glæsilega fimleikasýningu en aðalsýningin verður þó í íþróttahúsinu Ásgarði i Garðabæ föstudaginn 13. mars. Linda Ósk Þorvaldsdóttir, þjálfari hjá fimleikadeildinni (t.h.) og Andrea Ýr Grímsdóttir, formaður Fimleikadeildar UMF. Selfoss en báðum finnst þeim frábært að hafa fengið danska hópinn í heimsókn.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Þau eru náttúrulega bara búin að ferðast um allan heiminn og upplifa margt og þau eru alltaf glöð og jákvæð. Og þau eru með svolítið öðruvísi fimleika en við erum vön frá Íslandi. Þau æfa svona sýningafimleika þar sem það gengur ekki bara út á keppni,” segir Linda Ósk Þorvaldsdóttir, þjálfari hjá fimleikadeildinni á Selfossi. Mikill kraftur er í starfi deildarinnar á Selfossi. „Já, við erum með hátt í 500 iðkendur, fjögur hundruð og eitthvað alveg frá núll ára í íþróttaskólanum en við erum með risastóran íþróttaskóla og líka með risastóran meistaraflokk en við höfum aldrei verið stærri í meistaraflokk,” segir Andrea Ýr Grímsdóttir, formaður Fimleikadeildar UMF. Selfoss. Danirnir eru ánægðir með heimsóknina til Íslands. Lucas Balleby, sem er upplýsingafulltrúi hópsins frá Danmörku en hópurinn hefur verið að ferðast um heiminn síðustu sex mánuði.Magnús Hlynur Hreiðarsson Fréttamaður gat ekki annað en stokkið aðeins á trampólíninu en árangurinn var þó ekkert sérstakur, allavega ekki miðað við danska fimleikafólkið. Nuddari fylgir dönunum enda nóg hjá honum að gera á bekknum.Magnús Hlynur Hreiðarsson Heimasíða liðsins frá Danmörku Árborg Danmörk Fimleikar Mest lesið Segist saklaus Innlent Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Sjá meira