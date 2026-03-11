Innlent

Besta fim­leika­fólk Dan­merkur gefur góð ráð og sýnir á Ís­landi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Linda Ósk Þorvaldsdóttir, þjálfari hjá fimleikadeildinni (t.h.) og Andrea Ýr Grímsdóttir, formaður Fimleikadeildar UMF. Selfoss en báðum finnst þeim frábært að hafa fengið danska hópinn í heimsókn.
Allt besta fimleikafólk Danmerkur er hér á landi þessa dagana til að heimsækja fimleikadeildir víða á landinu til að kenna og vera með vinnustofur. Hópurinn, sem er á heimsmælikvarða, hefur á síðustu sex mánuðum verið á ferðalagi um heiminn.

Hér erum við að tala um danska sýningarhópinn Verdensholdet, sem hefur verið á Selfossi síðustu daga að aðstoða við margt og leiðbeina hjá Fimleikadeild Selfoss. Hópurinn, sem skipar 28 manns fer líka á nokkra aðra staði á landinu en markmið heimsóknanna er að veita innblástur, miðla þekkingu og kynnast mismunandi menningu ekki aðeins með sýningum heldur líka með vinnustofum, æfingum og fræðslu. 

Á Selfossi héldu þau glæsilega fimleikasýningu en aðalsýningin verður þó í íþróttahúsinu Ásgarði i Garðabæ föstudaginn 13. mars.

„Þau eru náttúrulega bara búin að ferðast um allan heiminn og upplifa margt og þau eru alltaf glöð og jákvæð. Og þau eru með svolítið öðruvísi fimleika en við erum vön frá Íslandi. Þau æfa svona sýningafimleika þar sem það gengur ekki bara út á keppni,” segir Linda Ósk Þorvaldsdóttir, þjálfari hjá fimleikadeildinni á Selfossi.

Mikill kraftur er í starfi deildarinnar á Selfossi.

„Já, við erum með hátt í 500 iðkendur, fjögur hundruð og eitthvað alveg frá núll ára í íþróttaskólanum en við erum með risastóran íþróttaskóla og líka með risastóran meistaraflokk en við höfum aldrei verið stærri í meistaraflokk,” segir Andrea Ýr Grímsdóttir, formaður Fimleikadeildar UMF. Selfoss.

Danirnir eru ánægðir með heimsóknina til Íslands.

Lucas Balleby, sem er upplýsingafulltrúi hópsins frá Danmörku en hópurinn hefur verið að ferðast um heiminn síðustu sex mánuði.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Fréttamaður gat ekki annað en stokkið aðeins á trampólíninu en árangurinn var þó ekkert sérstakur, allavega ekki miðað við danska fimleikafólkið.

Nuddari fylgir dönunum enda nóg hjá honum að gera á bekknum.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Árborg Danmörk Fimleikar

