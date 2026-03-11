Djúpur ágreiningur hefur verið innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins allt kjörtímabilið og er hann meðal ástæðna þess að tveir borgarfulltrúar hafa sagt skilið við flokkinn. Þeir ætla að stofna nýjan óháðan borgarstjórnarflokk.
Þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir voru meðal sex borgarfulltrúa sem Sjálfstæðisflokkurinn fékk kjörna í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þegar listi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var kynntur í lok febrúar kom hins vegar í ljós að hvorugt þeirra var á listanum.
Þau gengu í framhaldinu úr Sjálfstæðisflokknum í Miðflokkinn og ætla á fundi forsætisnefndar á föstudaginn að tilkynna um stofnun nýs óháðs borgarstjórnarflokks. Eftir breytingarnar verða borgarstjórnarflokkarnir níu.
„Við höfum gengið til liðs við Miðflokkinn þannig að þetta verður eiginlega borgarstjórnarflokkur Miðflokksins en af tæknilegum ástæðum, kerfislægum, þá verðum við óháð gagnvart kerfinu. Við getum þá sagt að við séum svona óháðir borgarar. Það gildir aðallega um kerfið, ritun fundargerða og annað slíkt,“ segir Kjartan.
Helgi Áss Grétarsson varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins verður með þeim í borgarstjórnarflokk fram að sveitarstjórnarkosningunum í vor.
Þau segjast hafa heyrt að gerð verði krafa um að þau verði tekin úr öllum nefndum og telja slíkt ólýðræðislegt. Þá segja þau segja ástæðuna fyrir aðskilnaðinum við Sjálfstæðisflokkinn meðal annars vera langvarandi ágreining.
„Ég held að það liggi alveg ljóst fyrir. Það hefur verið djúpur ágreiningur innan borgarstjórnarflokksins allt þetta kjörtímabil og þar hafa verið fjölmörg mál sem hafa komið til álita en hæst stendur þetta mál með borgarlínuna,“ segir Marta.
Kjartan tekur í sama streng.
„Fjölmiðlar hafa nú fjallað um þetta á kjörtímabilinu. Við höfum mikið rætt þetta innan hópsins en ekki mikið verið að bera þann ágreining á borð. Ég tel alveg ljóst að þær vendingar sem hafa orðið síðustu vikur varðandi framboðslista að þar tel ég að þar hafi með markvissum hætti verið að taka út gagnrýnendur Borgarlínu.“
Þá hafi málið orðið til þess að komið var í veg fyrir að þau fengju sæti á listanum og að oddviti flokksins hafi haft sitt að segja um það.
„Það var allt lýðræðið þurrkað út á öllum stigum málsins. Það var ekki opið prófkjör. Það var ekki val innan fulltrúaráðsins. Því var afstýrt í leiðtogaprófkjörinu og það var komið hreinlega með handafli í veg fyrir að það yrði kjörið í kjörnefndina. Þannig að aðkoma flokksmanna er engin að þessu vali,“ segir Marta.