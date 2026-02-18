Erlent

Reyna aftur á morgun

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá Flórída, þar sem Orion-geimfari hefur verið komið fyrir á Space Launch System-eldflaug NASA. Þessi stæða á að koma fjórum geimförum á braut um tunglið og það mögulega í næsta mánuði.
Frá Flórída, þar sem Orion-geimfari hefur verið komið fyrir á Space Launch System-eldflaug NASA. Þessi stæða á að koma fjórum geimförum á braut um tunglið og það mögulega í næsta mánuði. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Starfsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) munu gera aðra tilraun til að dæla eldsneyti á eldflaugina Space Launch System (SLS), sem á að nota til að senda geimfara til tunglsins á næstunni. Fyrst var það reynt í byrjun mánaðarins en þá fundust eldsneytislekar á eldflauginni og var Artemis 2 geimskotinu frestað.

Síðan þá hefur verið farið í endurbætur og viðgerðir og stendur því til að halda æfingu, sem gæti verið kölluð generalprufa, fyrir geimskotið sjálft. Þá er líkt eftir aðdraganda geimskots að nánast öllu leyti yfir nærri því fimmtíu klukkustunda tímabil. Er þetta gert til að reyna að tryggja að ekkert geti komið upp á þegar geimskotið sjálft á að eiga sér stað.

Meðal annars verður um 2,6 milljón lítrum af ofurkældu vetni og súrefni inn á tanka SLS og haldin niðurtalning, eins og gert er í aðdraganda raunverulegs geimskots.

Ekki er búið að ákveða hvenær geimskotið sjálft verður en geimförunum verður ekki skotið af stað fyrr en generalprufa hefur tekist, samkvæmt upplýsingum á vef NASA. Það verður þó ekki fyrr en í fyrsta lagi þann 6. mars.

Sjá einnig: Tunglskotinu frestað til mars vegna leka

Að þessu sinni stendur til að flytja fjóra geimfara sem eiga að fara á braut um tunglið, um borð í Orion-geimfari, og aftur til jarðar yfir tíu daga tímabil. Þetta verður í fyrsta sinn frá tímum Apollo-áætlunarinnar sem menn verða sendir til tunglsins.

Hér að neðan má sjá beina útsendingu frá skotpalli Artemis 2 í Kennedy-geimmiðstöðinni í Flórída.

Artemis-áætlunin snýst í stuttu máli um að senda geimfara aftur til tunglsins og koma þar upp varanlegri viðveru. Nota á tunglið sem stökkpall lengra út í sólkerfið. Í grískri goðafræði er Artemis systir Apollos. Artemis 2 er eins og nafnið gefur til kynna, annað geimskotið í áætluninni.

Um mitt ár 2027 á, samkvæmt áætlunum NASA, að lenda geimförum á tunglinu í fyrsta sinn frá desember 1972, þegar geimfararnir Gene Cernan og Harrison Schmitt urðu ellefti og tólfti maðurinn til að ganga á yfirborði tunglsins.

Bandaríkin Tunglið Artemis-áætlunin Geimurinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið