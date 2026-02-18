Reyna aftur á morgun Samúel Karl Ólason skrifar 18. febrúar 2026 10:55 Frá Flórída, þar sem Orion-geimfari hefur verið komið fyrir á Space Launch System-eldflaug NASA. Þessi stæða á að koma fjórum geimförum á braut um tunglið og það mögulega í næsta mánuði. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Starfsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) munu gera aðra tilraun til að dæla eldsneyti á eldflaugina Space Launch System (SLS), sem á að nota til að senda geimfara til tunglsins á næstunni. Fyrst var það reynt í byrjun mánaðarins en þá fundust eldsneytislekar á eldflauginni og var Artemis 2 geimskotinu frestað. Síðan þá hefur verið farið í endurbætur og viðgerðir og stendur því til að halda æfingu, sem gæti verið kölluð generalprufa, fyrir geimskotið sjálft. Þá er líkt eftir aðdraganda geimskots að nánast öllu leyti yfir nærri því fimmtíu klukkustunda tímabil. Er þetta gert til að reyna að tryggja að ekkert geti komið upp á þegar geimskotið sjálft á að eiga sér stað. Meðal annars verður um 2,6 milljón lítrum af ofurkældu vetni og súrefni inn á tanka SLS og haldin niðurtalning, eins og gert er í aðdraganda raunverulegs geimskots. Launch controllers have arrived at their consoles at @NASAKennedy to begin the second wet dress rehearsal for Artemis II.The tanking portion of the test will be streamed live to our YouTube channel on Feb. 19. Timely updates can be found on our blog: https://t.co/40PMWktQjO pic.twitter.com/0WeZ8uNqgj— NASA (@NASA) February 18, 2026 Ekki er búið að ákveða hvenær geimskotið sjálft verður en geimförunum verður ekki skotið af stað fyrr en generalprufa hefur tekist, samkvæmt upplýsingum á vef NASA. Það verður þó ekki fyrr en í fyrsta lagi þann 6. mars. Sjá einnig: Tunglskotinu frestað til mars vegna leka Að þessu sinni stendur til að flytja fjóra geimfara sem eiga að fara á braut um tunglið, um borð í Orion-geimfari, og aftur til jarðar yfir tíu daga tímabil. Þetta verður í fyrsta sinn frá tímum Apollo-áætlunarinnar sem menn verða sendir til tunglsins. Hér að neðan má sjá beina útsendingu frá skotpalli Artemis 2 í Kennedy-geimmiðstöðinni í Flórída. Artemis-áætlunin snýst í stuttu máli um að senda geimfara aftur til tunglsins og koma þar upp varanlegri viðveru. Nota á tunglið sem stökkpall lengra út í sólkerfið. Í grískri goðafræði er Artemis systir Apollos. Artemis 2 er eins og nafnið gefur til kynna, annað geimskotið í áætluninni. Um mitt ár 2027 á, samkvæmt áætlunum NASA, að lenda geimförum á tunglinu í fyrsta sinn frá desember 1972, þegar geimfararnir Gene Cernan og Harrison Schmitt urðu ellefti og tólfti maðurinn til að ganga á yfirborði tunglsins. Bandaríkin Tunglið Artemis-áætlunin Geimurinn Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Innlent Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Innlent Fleiri fréttir Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla Sjá meira