Tunglskotinu frestað til mars vegna leka Samúel Karl Ólason skrifar 3. febrúar 2026 13:00 Frá skotpallinum í Flórída. AP/Sam Lott Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) hafa ákveðið að fresta því að senda geimfara til tunglsins þangað til í mars. Til stóð að skjóta fjórum geimförum af stað til tunglsins um næstu helgi en eldsneytislekar fundust í gær á Space Launch System (SLS) eldflauginni sem á að koma geimförunum í Artemis 2 af stað. Starfsmenn NASA byrjuðu í gær að dæla eldsneyti á SLS-eldflaugina og komu þá í ljós nokkrir lekar. Sambærilegir lekar leiddu til tafa með fyrsta geimskot Artemis-áætlunarinnar fyrir rúmum þremur árum síðan. Sjá einnig: Á fleygiferð til tunglsins Að þessu sinni stendur til að flytja fjóra geimfara sem eiga að fara á braut um tunglið og aftur til jarðar yfir tíu daga tímabil. Þeir voru nýlega settir í tveggja vikna sóttkví fyrir geimferðina en hefur nú verið hleypt út aftur, eftir að geimskotinu var frestað, samkvæmt AP fréttaveitunni. Þetta verður í fyrsta sinn frá tímum Apollo-áætlunarinnar sem menn verða sendir til tunglsins. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvenær í mars til stendur að reyna aftur að skjóta Artemis 2 af stað en forsvarsmenn NASA segja vísindamenn þurfa tíma til að fara yfir gögnin sem búið er að afla á síðustu dögum. NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6— NASA (@NASA) February 3, 2026 Tilraunin sem hófst í gær gengur út á að dæla um 2,6 milljón lítrum af ofurkældu vetni og súrefni inn á tanka SLS og líkja eftir aðdraganda raunverulegs geimskots. Það tókst ekki, þar sem mikill þrýstingur myndaðist neðst í eldflauginni. Dæling eldsneytis var tvisvar sinnum stöðvuð í gær áður en hætt var við tilraunina. Artemis-áætlunin snýst í stuttu máli um að senda geimfara aftur til tunglsins og koma þar upp varanlegri viðveru. Nota á tunglið sem stökkpall lengra út í sólkerfið. Í grískri goðafræði er Artemis systir Apollos. Um mitt ár 2027 á, samkvæmt áætlunum NASA, að lenda geimförum á tunglinu í fyrsta sinn frá desember 1972, þegar geimfararnir Gene Cernan og Harrison Schmitt urðu ellefti og tólfti maðurinn til að ganga á yfirborði tunglsins. Bandaríkin Geimurinn Artemis-áætlunin Tunglið Tengdar fréttir Trump vill til tunglsins fyrir 2028 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf í gær út tilskipun um að koma mönnum til tunglsins fyrir 2028 og reisa þar varanlega bækistöð fyrir 2030. Var það nokkrum klukkustundum eftir að Jared Isaacman tók formlega við sem nýr yfirmaður Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA), eftir að Trump hafði áður dregið tilnefningu hans til baka. 19. desember 2025 09:04 Enn staðráðin í að lenda geimförum á tunglinu með Starship Forsvarsmenn geimfyrirtækisins SpaceX, sem er í eigu Elons Musk, auðugasta manns heims, eru staðráðnir í því að lenda geimförum á tunglinu og nota Starship-geimfar til þess. Starfandi yfirmaður NASA bauð á dögunum fyrirtækjum að gera aftur tilboð í að lenda geimförum á tunglinu og þar með taka yfir samning sem SpaceX hlaut árið 2021. 1. nóvember 2025 08:02 Keppa við Kínverja og Rússa um að koma kjarnakljúfi til tunglsins Bandaríkjamenn ætla að flýta áætlunum sínum sem snúa að því að senda kjarnakljúf til tunglsins. Nú stendur til að koma kljúfi til tunglsins fyrir árið 2030 og stendur til að nota hann til að knýja bækistöð á tunglinu um árabil. 8. ágúst 2025 07:02 Mest lesið Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Innlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Innlent Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Erlent Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Erlent Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Innlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Árekstur í Urriðaholti Innlent Fleiri fréttir Tunglskotinu frestað til mars vegna leka Húsleit hjá X í Frakklandi vegna barnaníðsmynda Fórnarlömb vilja láta loka á Epstein-skjölin Bill og Hillary Clinton samþykkja að svara spurningum um Epstein Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Rússar gera árásir á orkuinnviði í Úkraínu Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Musk segir spænsk stjórnvöld hyggja á „þjóðarmorð“ Herða lög um brottvísanir: „Yfir á rauðu í von um að ljósið verði grænt“ Birtu nektarmyndir af ungum konum fyrir mistök Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Efast um að öll Epstein-skjölin séu ekta „Njósnasjeik“ keypti Trump-félag og fékk flögur Yfirmaður flóttamannastofnunar segir af sér vegna Epstein-tengsla Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein Sjá meira