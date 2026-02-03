Erlent

Tunglskotinu frestað til mars vegna leka

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá skotpallinum í Flórída.
Frá skotpallinum í Flórída. AP/Sam Lott

Forsvarsmenn Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA) hafa ákveðið að fresta því að senda geimfara til tunglsins þangað til í mars. Til stóð að skjóta fjórum geimförum af stað til tunglsins um næstu helgi en eldsneytislekar fundust í gær á Space Launch System (SLS) eldflauginni sem á að koma geimförunum í Artemis 2 af stað.

Starfsmenn NASA byrjuðu í gær að dæla eldsneyti á SLS-eldflaugina og komu þá í ljós nokkrir lekar. Sambærilegir lekar leiddu til tafa með fyrsta geimskot Artemis-áætlunarinnar fyrir rúmum þremur árum síðan.

Að þessu sinni stendur til að flytja fjóra geimfara sem eiga að fara á braut um tunglið og aftur til jarðar yfir tíu daga tímabil. Þeir voru nýlega settir í tveggja vikna sóttkví fyrir geimferðina en hefur nú verið hleypt út aftur, eftir að geimskotinu var frestað, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Þetta verður í fyrsta sinn frá tímum Apollo-áætlunarinnar sem menn verða sendir til tunglsins.

Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvenær í mars til stendur að reyna aftur að skjóta Artemis 2 af stað en forsvarsmenn NASA segja vísindamenn þurfa tíma til að fara yfir gögnin sem búið er að afla á síðustu dögum.

Tilraunin sem hófst í gær gengur út á að dæla um 2,6 milljón lítrum af ofurkældu vetni og súrefni inn á tanka SLS og líkja eftir aðdraganda raunverulegs geimskots. Það tókst ekki, þar sem mikill þrýstingur myndaðist neðst í eldflauginni.

Dæling eldsneytis var tvisvar sinnum stöðvuð í gær áður en hætt var við tilraunina.

Artemis-áætlunin snýst í stuttu máli um að senda geimfara aftur til tunglsins og koma þar upp varanlegri viðveru. Nota á tunglið sem stökkpall lengra út í sólkerfið. Í grískri goðafræði er Artemis systir Apollos.

Um mitt ár 2027 á, samkvæmt áætlunum NASA, að lenda geimförum á tunglinu í fyrsta sinn frá desember 1972, þegar geimfararnir Gene Cernan og Harrison Schmitt urðu ellefti og tólfti maðurinn til að ganga á yfirborði tunglsins.

Bandaríkin Geimurinn Artemis-áætlunin Tunglið

Trump vill til tunglsins fyrir 2028

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf í gær út tilskipun um að koma mönnum til tunglsins fyrir 2028 og reisa þar varanlega bækistöð fyrir 2030. Var það nokkrum klukkustundum eftir að Jared Isaacman tók formlega við sem nýr yfirmaður Geimvísindastofnunar Bandaríkjanna (NASA), eftir að Trump hafði áður dregið tilnefningu hans til baka.

Enn staðráðin í að lenda geimförum á tunglinu með Starship

Forsvarsmenn geimfyrirtækisins SpaceX, sem er í eigu Elons Musk, auðugasta manns heims, eru staðráðnir í því að lenda geimförum á tunglinu og nota Starship-geimfar til þess. Starfandi yfirmaður NASA bauð á dögunum fyrirtækjum að gera aftur tilboð í að lenda geimförum á tunglinu og þar með taka yfir samning sem SpaceX hlaut árið 2021.

