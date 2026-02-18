Réttarhöld hefjast á morgun yfir kærasta Kerstin G, sem lést af völdum ofkælingar á Grossglockner í Austurríki fyrir um mánuði síðan. Ákæruvaldið segir að þar sem kærastinn hafi verið mun reynslumeiri en konan, hafi hann gerst sekur um alvarlega vanrækslu þegar hann yfirgaf hana á fjallinu og snéri ekki aftur eða leitaði aðstoðar í tíma.
Samkvæmt BBC hefur málið vakið mikla athygli í Austurríki og klifursamfélaginu eins og það leggur sig.
Ákæruvaldið hefur sakað manninn, sem er kallaður Thomas P í gögnum málsins, um að hafa gert röð mistaka eftir að parið lagði af stað á Grossglockner. Hann hefur meðal annars verið gagnrýndur fyrir að taka kærustuna með þrátt fyrir reynsluleysi hennar, fyrir að hafa lagt af stað tveimur klukkustundum of seint og fyrir að vera vanbúinn.
Saksóknarar hafa sagt að maðurinn hefði átt að snúa við á meðan það var enn mögulegt, þar sem -8 stiga frost var á svæðinu og allt að -20 stiga frost í vindi, sem náði allt að 74 m/klst.
Verjendur mannsins segja parið hins vegar hafa skipulagt gönguna saman og að þau hafi verið sammála um að halda áfram þegar þau náðu svokölluðum „Morgunverðarpunkti“ en það er síðasti staðurinn þar sem menn snúa við ef þeir ætla ekki á toppinn.
Klukkan var þá 13.30 þann 18. janúar en að sögn ákæruvaldsins varð parið fast klukkan 20.50 um kvöldið. Maðurinn hringdi hins vegar ekki á lögregluna né sendi út neyðarboð þegar lögregluþyrla flaug yfir klukkan 22.50. Það var ekki fyrr en eftir miðnætti þann 19. janúar að hann gerði yfirvöldum viðvart um hvar þau voru.
Thomas P heldur því fram að hann hafi óskað eftir aðstoð og neitar því að hafa sagt að allt væri í lagi. Lögregla segir hann hins vegar hafa slökkt á hringingum á símanum eftir samtalið og ekki svarað tilraunum til að ná í hann eftir það.
Hann hafi yfirgefið Kerstin G um klukkan 2.00, án þess að búa um hana eftir bestu getu, og þá hafi hann ekki gert yfirvöldum viðvart um stöðu mála fyrr en klukkan 3.30. Þá var veður orðið þannig að björgunaraðgerðir voru ómögulegar.
Kerstin G lést á fjallinu.
Thomas P á yfir höfði sér þriggja ára fangelsi en verði hann fundinn sekur.