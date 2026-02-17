Erlent

Allt í gangi í Genf

Samúel Karl Ólason skrifar
Fjölmiðlafólk hefur fjölmennt í Genf, þar sem tvær viðræður eiga sér stað í dag og á morgun, en báðar gætu reynst áhrifamiklar á heimsvíu, þó væntingar séu ekki miklar.
Getty/Sedat Suna

Úkraínskir, bandarískir og rússneskir embættismenn eiga að hittast í Genf í Sviss í dag og ræða mögulega leið að friði. Ekki eru þó miklar væntingar á kreiki um að fundurinn muni reynast afdrifaríkur en þetta er í þriðja sinn sem erindrekar ríkjanna þriggja koma saman á þremur vikum.

Síðustu tveimur viðræðulotum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum hefur verið lýst sem skilvirkum af bæði Úkraínumönnum og Rússum en eins og segir í grein New York Times virðist sem þær hafi í raun litlu skilað, fyrir utan ein fangaskipti.

Enn virðist sem helsta deiluefnið sé landsvæði í Dónetsk-héraði sem Úkraínumenn halda enn. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn hörfi frá svæðinu, sem ku vera mjög víggirt.

Svæðið var á árum áður hernumið af Rússum og úkraínskum aðskilnaðarsinnum í austurhluta Úkraínu en Úkraínumenn náðu því aftur og hafa síðan þá byggt upp miklar varnir þar.

Úkraínumenn óttast að það að hörfa frá svæðinu myndi veita Rússum stökkpall lengra inn í Úkraínu, ákveði þeir seinna meir að gera aðra innrás í Úkraínu.

Rússar gerðu umfangsmiklar árásir á Úkraínu í nótt en samkvæmt varnarmálaráðuneyti Úkraínu notuðust Rússar við samtals 425 mismunandi dróna og eldflaugar. Úkraínumenn segjast hafa grandað 392 þeirra.

Árásir þessar hafa að miklu leyti beinst að borgaralegum innviðum í Úkraínu en veturinn þar hefur verið mjög kaldur. Rafmagnsleysi hefur verið títt, þar sem árásir hafa verið gerðar á hvert einasta orkuver í Úkraínu og sömuleiðis hafa verið gerðar árásir á hitaveitur.

Úkraínumenn hafa einnig gert eigin árásir í Rússlandi en ríkisstjóri Bríansk-héraðs í Rússlandi sagði í gær að þar hefðu 229 drónar frá Úkraínu verið skotnir niður á undangengnum sólarhring. Ekkert hérað Rússlands hefði áður orðið fyrir jafn umfangsmikilli árás frá Úkraínu, samkvæmt því sem AP-fréttaveitan hefur eftir ríkisstjóranum.

Ræða líka við Írani

Erindrekar frá Bandaríkjunum munu einnig funda með erindrekum frá Íran í Genf í dag. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sent umfangsmikinn herafla til Mið-Austurlanda og er hann að reyna að þvinga klerkastjórn Íran til að semja um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins og önnur málefni.

Ein viðræðulota hefur átt sér stað milli erindreka frá Bandaríkjunum annars vegar og klerkastjórnarinnar hins vegar. Þær fóru fram í Óman en skiluðu engri niðurstöðu.

Viðræðurnar í dag eru aðallega sagðar munu snúa að kjarnorkuáætlun Írana og mögulegum tilslökunum á viðskiptaþvingunum af hálfu Bandaríkjamanna. Trump forseti sagði við blaðamenn í gærkvöldi að hann muni taka óbeinan þátt í viðræðunum þótt hann verði ekki á staðnum. Hann segir viðræðurnar mjög mikilvægar og telur Írani tilbúna til að gera samning, ólíkt því sem áður var.

Ali Khamenei, æðstiklerkur Íran, sendi í morgun út yfirlýsingu þar sem hann sagði að bandarísk flugmóðurskip væru hættuleg en að vopnin sem sendu þau skip á hafsbotn væru enn hættulegri.

Þá sagði klerkurinn að Bandaríkjamönnum væri ómögulegt að fella Íran.

