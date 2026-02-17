Allt í gangi í Genf Samúel Karl Ólason skrifar 17. febrúar 2026 10:54 Fjölmiðlafólk hefur fjölmennt í Genf, þar sem tvær viðræður eiga sér stað í dag og á morgun, en báðar gætu reynst áhrifamiklar á heimsvíu, þó væntingar séu ekki miklar. Getty/Sedat Suna Úkraínskir, bandarískir og rússneskir embættismenn eiga að hittast í Genf í Sviss í dag og ræða mögulega leið að friði. Ekki eru þó miklar væntingar á kreiki um að fundurinn muni reynast afdrifaríkur en þetta er í þriðja sinn sem erindrekar ríkjanna þriggja koma saman á þremur vikum. Síðustu tveimur viðræðulotum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum hefur verið lýst sem skilvirkum af bæði Úkraínumönnum og Rússum en eins og segir í grein New York Times virðist sem þær hafi í raun litlu skilað, fyrir utan ein fangaskipti. Enn virðist sem helsta deiluefnið sé landsvæði í Dónetsk-héraði sem Úkraínumenn halda enn. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn hörfi frá svæðinu, sem ku vera mjög víggirt. Svæðið var á árum áður hernumið af Rússum og úkraínskum aðskilnaðarsinnum í austurhluta Úkraínu en Úkraínumenn náðu því aftur og hafa síðan þá byggt upp miklar varnir þar. Úkraínumenn óttast að það að hörfa frá svæðinu myndi veita Rússum stökkpall lengra inn í Úkraínu, ákveði þeir seinna meir að gera aðra innrás í Úkraínu. Sjá einnig: „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Rússar gerðu umfangsmiklar árásir á Úkraínu í nótt en samkvæmt varnarmálaráðuneyti Úkraínu notuðust Rússar við samtals 425 mismunandi dróna og eldflaugar. Úkraínumenn segjast hafa grandað 392 þeirra. Árásir þessar hafa að miklu leyti beinst að borgaralegum innviðum í Úkraínu en veturinn þar hefur verið mjög kaldur. Rafmagnsleysi hefur verið títt, þar sem árásir hafa verið gerðar á hvert einasta orkuver í Úkraínu og sömuleiðis hafa verið gerðar árásir á hitaveitur. On the night of February 17, Russia launched a massive air attack against Ukraine’s critical infrastructure.425 air assets used:• 250 Shahed-type UAVs• 20 Kh-101 cruise missiles• 4 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles• 4 Iskander-K cruise missiles• 1 guided aerial… pic.twitter.com/NIWkNLuXND— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 17, 2026 Úkraínumenn hafa einnig gert eigin árásir í Rússlandi en ríkisstjóri Bríansk-héraðs í Rússlandi sagði í gær að þar hefðu 229 drónar frá Úkraínu verið skotnir niður á undangengnum sólarhring. Ekkert hérað Rússlands hefði áður orðið fyrir jafn umfangsmikilli árás frá Úkraínu, samkvæmt því sem AP-fréttaveitan hefur eftir ríkisstjóranum. Ræða líka við Írani Erindrekar frá Bandaríkjunum munu einnig funda með erindrekum frá Íran í Genf í dag. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sent umfangsmikinn herafla til Mið-Austurlanda og er hann að reyna að þvinga klerkastjórn Íran til að semja um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins og önnur málefni. Sjá einnig: Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Ein viðræðulota hefur átt sér stað milli erindreka frá Bandaríkjunum annars vegar og klerkastjórnarinnar hins vegar. Þær fóru fram í Óman en skiluðu engri niðurstöðu. Viðræðurnar í dag eru aðallega sagðar munu snúa að kjarnorkuáætlun Írana og mögulegum tilslökunum á viðskiptaþvingunum af hálfu Bandaríkjamanna. Trump forseti sagði við blaðamenn í gærkvöldi að hann muni taka óbeinan þátt í viðræðunum þótt hann verði ekki á staðnum. Hann segir viðræðurnar mjög mikilvægar og telur Írani tilbúna til að gera samning, ólíkt því sem áður var. Ali Khamenei, æðstiklerkur Íran, sendi í morgun út yfirlýsingu þar sem hann sagði að bandarísk flugmóðurskip væru hættuleg en að vopnin sem sendu þau skip á hafsbotn væru enn hættulegri. Þá sagði klerkurinn að Bandaríkjamönnum væri ómögulegt að fella Íran. 