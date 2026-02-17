„Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Lovísa Arnardóttir skrifar 17. febrúar 2026 06:30 Helgi segir að hann skammist sín í raun fyrir það hversu stressaður hann var að fá kaffistofuna í húsið. Samstarfið hafi verið áreynslulaust. Vísir/Anton Brink Helgi Guðnason, forstöðumaður í Fíladelfíu í Reykjavík, segir samstarfið við Samhjálp hafa gengið vonum framar eftir að kaffistofan fékk tímabundið skjól í húsnæði kirkjunnar. Hann viðurkennir að það hafi verið töluverð óvissa en hafi alltaf verið sannfærður um að það rétta í stöðunni væri að hjálpa. „Við vissum kannski ekki alveg hvað við vorum að fara út í. Við vissum að það eru bornar fram 200 máltíðir á dag, þannig maður vissi að það yrði mikil traffík en okkur fannst þetta bara það mikilvægt verkefni að við vildum leggja því lið.“ Hann segist hafa skilning á áhyggjum fólks og óvissunni sem fylgi. Fólk hafi til dæmis lýst áhyggjum af börnunum sínum einum heima og nálægðinni við kaffistofuna. „En staðreyndin er sú að ég hef ekki heyrt eina einustu kvörtun eða. Maður hefur sérstaklega haft áhyggjur af sunnudögunum en það hefur ekki gerst að fólk sé að koma í einhverju ástandi á samkomurnar okkar. Aðalinngangurinn er beint fyrir ofan kaffistofuna og margir sem leggja niðri og þurfa að ganga fram hjá,“ segir hann og að enginn hafi kvartað undan því á samkomum að einhver hafi reynt að fara inn í bíl eða að börn þeirra hafi verið áreitt eða orðið vitni að einhverju eins og neyslu eða ofbeldi. Kaffistofan hefur verið rekiní húsnæði Fíladelfíu frá því í október. Vísir/Anton Brink Fíladelfía er í Hátúni, sem er íbúðahverfi, við tannlæknastofu og bifreiðaverkstæði og skólar og leikskólar í næsta nágrenni, eins og á Grensásvegi. Hefði heyrt frá íbúum eða sókninni Helgi segist alveg viss um að ef eitthvað hefði komið upp á samkomu hefði hann heyrt af því. Fólk hafi yfirleitt ekki hikað við að láta hann vita. Þá hafi hann heldur ekki heyrt af því eða tekið eftir að aðsókn hafi minnkað. „Þetta var dálítil áhætta en af því að þetta hefur gengið vel hefur mér liðið eins og fólkið í kirkjunni sé rosalega ánægt með að við séum að gera þetta og við njótum stuðnings.“ Samhjálp hefur tekið húsnæðið í miðjunni á leigu og ætlaði að opna kaffistofuna á ný í desember. Því hefur verið frestað. Vísir/Vilhelm Skammast sín eftir á Hann segir starfsfólk kaffistofunnar fylgjast afar vel með svæðinu og inni líka. Þau hafi ekki orðið vör við sprautunálar og ef eitthvað er sé minna af sígarettustubbum en var áður. Það hafi einu sinni maður, sem líklega var undir áhrifum, rambað inn í kaffi til þeirra en hafi fljótt verið fylgt á réttan stað. Hann efist um að margir hafi tekið eftir því. „Við fáum símtöl ef það er útför og fólkið í útförinni leggur í götuna þegar bílastæðin fyllast. Við höfum ekki fengið eina kvörtun frá nágrönnunum,“ segir Helgi og að hann telji ólíklegt að það hefði ekki heyrst í íbúum ef innbrotum hefði fjölgað. „Við bjuggumst ekki við hinu versta, en grunaði aldrei að þetta yrði svona áreynslulítið. Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður. Því þetta er bara ekkert mál. Eins og fram hefur komið er aðeins um tímabunda lausn að ræða. Helgi segir þau ekki endilega óþreyjufull að losna við kaffistofuna en ef þau ílengist sé ljóst að kirkjan þurfi að finna aðrar lausnir fyrir barnastarfið sitt og starf sitt fyrir eldri borgara. „Það eru allir sammála um að það sé gott að geta hjálpað.“ Kaffistofa Samhjálpar Veitingastaðir Fíkn Geðheilbrigði Innflytjendamál Hælisleitendur Trúmál Mest lesið Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Innlent „Alveg hræðilegt ástand“ Innlent „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Innlent Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Innlent Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Erlent Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Innlent Fleiri fréttir Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Sjá meira