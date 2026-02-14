Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri

Eitrað var fyrir Alexei Navalní, rússneska stjórnarandstæðingnum heitna, með eitri sem þróað var út frá eitri úr froskum sem lifa í Suður-Ameríku. Þetta segja yfirvöld í Bretlandi en eitur þetta mun bera nafnið epibatidine og mun það hafa fundist í sýnum sem tekin voru af líki Navalní, eftir að hann lést í fanganýlendu í Rússlandi fyrir um tveimur árum.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir utanríkisráðuneyti Bretlands að engar eðlilegar útskýringar geti verið fyrir því að eitrið hafi fundist á og í líki Navalnís. Þá sagði Yvette Cooper, utanríkisráðherra, í morgun að einungis yfirvöld í Rússlandi hefðu bæði getu og tilefni til að eitra fyrir Navalní í fanganýlendunni í Rússlandi.
Júlía Navalní, eiginkona Alexeis, hélt því fram í fyrra að eitrað hefði verið fyrir eiginmanni hennar. Hún sagði þó ekki hvaða eitur hafi verið notað.
Yfirvöld í Svíþjóð, Frakklandi, Hollandi og Þýskalandi, hafa einnig haldið þessu fram.
Eins og frægt er dó Navalní í fangelsi í Rússlandi. Hann hafði þá setið í fangelsi frá árinu 2021, þegar hann hlaut tveggja og hálfs árs dóm fyrir að rjúfa skilorð vegna dóms frá 2014, sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sagt gerræðislegan.
Ástæða þess að hann braut skilorðið var þó sú að eitrað hafði verið fyrir honum og hann lá við dauðans dyr á sjúkrahúsi í Þýskalandi. Navalní sakar Vladimír Pútin, forseta Rússlands, um að bera ábyrgð á eitruninni en notast var við taugaeitrið Novichok, sem einnig var notað til að eitra fyrir fyrrverandi njósnaranum Sergei Skripal og dóttur hans.
Þrátt fyrir að eitrað hafi verið fyrir honum sneri Navalní aftur til Rússlands og var hann handtekinn strax eftir lendingu.
Þegar hann dó hafði hann farið í göngutúr í fanganýlendunni sem er í norðanverðri Síberíu. Eftir göngutúrinn missti hann meðvitund og vaknaði aldrei aftur.
Nokkrum dögum síðar heiðraði Vladimír Pútín, forseti Rússlands, fangelsismálastjóra Rússlands og hækkaði hann í tign.
Um þetta leyti var unnið að umfangsmiklum fangaskiptum milli Bandaríkjamanna og Rússa og vildu þeir fyrrnefndu að Navalní yrði frelsaður í þeim fangaskiptum. Um var að ræða umfangsmestu fangaskipti á milli Rússlands og vestrænna ríkja frá lokum kalda stríðsins.
Sextán fangar í rússneskum fangelsum fengu þá frelsi í skiptum fyrir átta Rússa sem sátu í fangelsum í Bandaríkjunum og Evrópu.
Hreinsanir innan raða stuðningsmanna Vladímírs Pútín Rússlandsforseta eru sagðar hafnar. Þær eru sagðar endurspegla valdabaráttu ólíkra fylkinga þeirra sem styðja forsetann.
Rússar sem leita að ævisögu Alexei Navalní heitins, úkraínskum fréttasíðum eða ákveðnum lagatextum geta átt von á fésekt eftir að ný lög um „öfgakennt efni“ tóku gildi. Ævisaga Navalní er þar felld í sama flokk og áróðursrit Adolfs Hitler.
Júlía Navalní, ekkja Alexei Navalní pólitísks andstæðings Vladimírs Pútín Rússlandsforseta, biðlar til ítalskra stjórnvalda að aflýsa tónleikum leiddum af rússneskum hljómsveitarstjórnanda sem er sagður nátengdur Pútín.
Fjórir rússneskir blaðamenn voru í dag dæmdir til fimm og hálfs árs fangelsisvistar fyrir samstarf sitt við stjórnarandstæðinginn Alexei Navalní.
Taugaeitrið sem rússneskir útsendarar höfðu komið fyrir í ilmvatnsflösku og skilið eftir á glámbekk í Bretlandi árið 2018, eftir að þeir reyndu að ráða njósnarann Sergei Skripal af dögum, var í nægjanlegu magni til að drepa þúsundir manna. Hin 44 gamla Dawn Sturgess dó eftir að hún sprautaði því sem hún hélt að væri ilmvatn á sig.