Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsetafrú, sakar ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta um yfirhylmingu í tengslum við Epstein-skjölin.
Clinton ræddi við BBC á hliðarlínum World Forum í Berlín, þar sem hún sagði sig og eiginmann sinn Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, myndu mæta fyrir þingnefnd til að svara spurningum um tengsl sín við Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Þau hafa hins vegar farið fram á að þau verði yfirheyrð fyrir opnum tjöldum.
„Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla,“ sagði Clinton. „Við höfum ekkert að fela. Við höfum ítrekað kallað eftir birtingu skjalanna. Sólarljósið er besti sótthreinsirinn.“
Að sögn Hillary þekkti hún Epstein ekki neitt en hitti Maxwell nokkrum sinnum. Bill var hins vegar ágætis kunningi Epstein, ef marka má mörg ferðalög þeirra saman. Hvorugt segist hins vegar hafa vitað að hann væri kynferðisbrotamaður.
Spurð að því hvort hún teldi að Andrew Mountbatten-Windsor ætti að mæta fyrir þingnefndina, sagði Clinton: „Ég tel að allir ættu að bera vitni sem eru beðnir um að bera vitni.“