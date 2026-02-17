Kynna breytta Reykjavíkurleið Lovísa Arnardóttir skrifar 17. febrúar 2026 08:44 Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna, er formaður stýrihóps um leikskólamál í borginni sem leggur fram tillögurnar. Hér er hún að kynna Reykjavíkurleiðina. Vísir/vilhelm Reykjavíkurleiðin, leikskólaleiðin í Reykjavík, verður kynnt á blaðamannafundi í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Reykjavíkurleiðin var fyrst kynnt síðasta haust og fór þá í samráð. Eftir samráð var tillögunum breytt og þær sendar í jafnréttismat. Breyttar tillögur verða kynntar í ráðhúsinu klukkan 11 í beinni útsendingu á Vísi. Í tilkynningu frá borginni um blaðamannafundinn segir að um sé að ræða töluverðar breytingar á leikskólamálum í Reykjavík. Leikskólastjórar í Reykjavík kölluðu fyrr í mánuðinum eftir skýrum aðgerðum frá borginni um hvernig eigi að bæta starfsaðstæður í leikskólum svo hægt sé að innleiða að fullu styttingu vinnuvikunnar. Það sé mikill mönnunarvandi og álagið sem fylgi starfinu hafi valdið því að fólk leiti annað. Reykjavíkurleiðin á að vera svar við þessum vanda. Þegar hún var kynnt kom fram í kynningu að með breytingunum væri það von borgarinnar að komið yrði í veg fyrir fáliðun og að fyrirsjáanleiki yrði meiri í starfinu fyrir bæði starfsfólk og foreldra. Tillögurnar gerðu ráð fyrir miklum breytingum á gjaldskrá auk þess sem kynntir voru nýir afslættir sem hvetja eiga foreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Vinnutími starfsfólks á að vera 36 klukkustundir en meðaldvalartími barna er yfir 40 klukkustundir. Breytingunum er ætlað að tryggja að vinnutími starfsfólks verði 38 klukkustundir. Þegar Reykjavíkurleiðin var kynnt var áætlað að hún yrði innleidd um áramótin. Mikill stuðningur er meðal leikskólastjórnenda og starfsfólks leikskóla fyrir innleiðingu breytinganna en í umsögnum í samráðsgátt borgarinnar mátti sjá nokkra mótstöðu og gagnrýni frá ýmsum verkalýðsfélögum, utan Eflingar og Félagi leikskólakennara, og foreldrum, sérstaklega þeim sem einstæðir eru. 