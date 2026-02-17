Viðræður Írana og Bandaríkjamanna hefjast í dag í Genf í Sviss. Spennan á milli ríkjanna hefur magnast síðustu vikur, ekki síst eftir að Bandaríkjamenn ákváðu að senda stóran flota með flugmóðurskipið Abraham Lincoln í broddi fylkingar að ströndum Írans.
Þá hefur Donald Trump forseti verið óspar á yfirlýsingar sínar og margsinnis hótað hernarlegri íhlutun gagnvart stjórnvöldum í Teheran.
Viðræðurnar í dag eru aðallega sagðar munu snúa að kjarnorkuáætlun Írana og mögulegum tilslökunum á viðskiptaþvingunum af hálfu Bandaríkjamanna. Trump forseti sagði við blaðamenn í gærkvöldi að hann muni taka óbeinan þátt í viðræðunum þótt hann verði ekki á staðnum. Hann segir viðræðurnar mjög mikilvægar og telur Írani tilbúna til að gera samning, ólíkt því sem áður var.
Abbas Araqchi utanríkisráðherra Írans segist einnig vonast eftir árángursríkum viðræðum en tók þó fram að ekki komi til greina að beygja sig í duftið gagnvart hótunum Bandaríkjamanna, eins og hann orðaði það á samfélagsmiðlinum X.