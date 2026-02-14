Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Bandaríkin og Evrópu tilheyra hvort öðru og eiga samleið. Í ræðu sem hann hélt í morgun á öryggisráðstefnunni í München gagnrýndi hann þó Evrópu vegna aðgerða gegn veðurfarsbreytingum, stefnu í orkumálum og þess hvernig haldið er á spöðunum varðandi málefni innflytjenda, svo eitthvað sé nefnt.
Ræðan var nokkuð frábrugðin þeirri sem JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hélt á sama viðburði fyrir ári síðan. Í það minnsta hvað varðar tón ræðnanna, þó í rauninni hafi ekki verið mikill munur á innihaldinu.
Rauði þráðurinn í gegnum ræður bæði Rubios og Vances var að Evrópa væri hnignandi og huglaus heimsálfa sem þyrfti að girða sig í brók og finna styrk sinn á nýjan leik í breyttum heimi.
Sjá einnig: Húðskammaði ráðamenn í Evrópu
Þeir Rubio og Vance, sem þykja líklegir til að keppast um tilnefningu Repúblikanaflokksins fyrir forsetakosningarnar 2028, virðast sammála um að hið svokallaða alþjóðakerfi sem Bandaríkjamenn byggðu í kjölfar kalda stríðsins heyri sögunni til.
Rubio sagði Bandaríkjamenn og Evrópumenn hafa gert sömu mistökin og nú þyrfti að lagfæra þau. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefði tekið sér leiðandi hlutverk í þeirri vinnu.
„Þess vegna göngum við Bandaríkjamenn stundum fram með beinskeittum og brýnum hætti. Þess vegna krefst Trump forseti alvarleika og gagnkvæmni frá vinum okkar hér í Evrópu.“
Í ræðu sinni talaði Rubio um að Bandaríkin vildu vinna með bandamönnum sínum í Evrópu en bandalagið þyrfti að breytast. Bandaríkjamenn vildu ekki veikburða bandamenn sem væru „hlekkjaðir af sektarkennd og skömm“.
„Við höfum engan áhuga á því að vera kurteisir umsjónarmenn falls vestursins,“ sagði Rubio.
Rubio sagði einnig að á tímum fyrirsagna þar sem endalok vinasambandsins yfir Atlantshafið væru boðuð, vildi hann koma því skýrt á framfæri að það væri ekki ósk Bandaríkjamanna. Heimili þeirra væri á vesturhveli jarðarinnar en Bandaríkin yrðu alltaf afkvæmi Evrópu.
Óhætt er að segja að þetta vinasamband yfir Atlantshafsbandalagið hafi beðið mikla hnekki á undanförnu ári. Ráðamenn í Evrópu hafa flýtt ætlunum sínum um að gera heimsálfuna sjálfstæðari frá Bandaríkjunum og spyrja sig nú sífellt meira að því hvort hægt sé að reiða á Bandaríkjamenn.
Að miklu leyti má rekja það til ræðu Vances í fyrra, nýjar þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna þar sem farið er hörðum orðum um Evrópu, hótana Bandaríkjamanna í garð Grænlendinga og Dana og til þess að Trump hefur ítrekað beitt bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu tollum.
Rubio tók fram í ræðu sinni að Bandaríkjamenn og Evrópumenn hefðu deilt og náð síðan sáttum í gegnum aldirnar og að þeir hefðu barist saman frá Kapyong í Kóreu til Kandahar í Afganistan.
„Ég er hér í dag til að gera ljóst að Bandaríkin eru að leggja línurnar að nýrri öld velmegunar og að, enn og aftur, viljum við gera það í sameiningu með ykkur, virtum bandamönnum okkar og okkar elstu vinum.“
Hlusta má á ræðu Rubios í spilaranum hér að neðan.
WATCH: Secretary Rubio Delivers Remarks to the Munich Security Conference in Munich, Germany. https://t.co/MSnxmlRf2w— Department of State (@StateDept) February 14, 2026
WATCH: Secretary Rubio Delivers Remarks to the Munich Security Conference in Munich, Germany. https://t.co/MSnxmlRf2w
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að koma í veg fyrir opnun nýrrar brúar á milli Bandaríkjanna og Kanada, nema að „Bandaríkin fái bætt allt sem við höfum gefið þeim, og það sem meira er, að Kanada komi fram við Bandaríkin af þeirri sanngirni og með þeirri virðingu sem við verðskuldum“, eins og hann orðaði það.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að það væri „afar hættulegt“ fyrir Breta að leitast eftir því að eiga í auknum og nánari samskiptum við Kína. Ummælin lét forsetinn falla eftir að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, átti þriggja tíma fund með Xi Jinping, forseta Kína, í Pekíng.
Forsætisráðherra Slóvakía og ein helsta klappstýra Donalds Trump í Evrópu er sagður hafa verið sleginn yfir því hvernig bandaríski forsetinn talaði til hans og sálarástandi hans á dögunum. Trump hafi virst „hættulegur“. Ráðherrann hafnar fréttum af meintum ummælum hans.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að Evrópa geti ekki varið sig án Bandaríkjanna. Segja má að Rutte hafi látið Evrópuþingmenn heyra það á fundi varnar- og utanríkismálanefndar Evrópuþingsins í dag.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að setja hundrað prósenta toll á vörur frá Kanada ef forsætisráðherra Kanada undirritar viðskiptasamning við Kína.
Útlit er fyrir að ákveðinn vendipunktur hafi orðið á sambandi Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Þjóðarleiðtogar og embættismenn í Evrópu eru sagðir líta á tilraunir Trumps til að kúga Evrópu með tollum og hótunum til að eignast Grænland marka tímamót.
Donald Trump Bandaríkjaforseti virðist hafa dregið til baka boð sitt til Kanada um sæti í svokallaðri „Friðarstjórn“, ef marka má færslu forsetans á Truth Social í nótt.