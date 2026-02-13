Erlent

Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls

Agnar Már Másson skrifar
Samkvæmt tölvupóstsamskiptum höfðu Andrew Mountbatten-Windor og Jóhanna Sigurðardóttir nýlega átt fund rétt áður en hann óskaði eftir sérstökum gögnum um Icesave-málið.
Fyrrverandi Bretaprins er sakaður um að hafa nýtt stöðu sína sem opinber erindreki til að útvega vini sínum í bankageiranum trúnaðargögn sem hefðu getað nýst honum í fjárfestingum, einkum í tengslum við eftirmála íslenska bankahrunsins.

Breska dagblaðið Telegraph greinir frá tölvupóstsamskiptum sem varpa ljósi á það hvernig Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrum Andrés Bretaprins, hafi árið 2010 lekið trúnaðarupplýsingum frá breska fjármálaráðuneytinu til vinar síns, bankamannsins Jonathan Rowland, en hann var þá forstjóri Banque Havilland, sem hafði þá nýlega keypt eignir af Kaupþingi eftir bankahrun.

Á þessum tíma gegndi Mountbatten-Windsor hlutverki sérstaks erindreka Bretlands á sviði viðskipta en Ísland og Bretland áttu þá í deilum í hinu svokallaða Icesave-máli, sem dregur nafn sitt af hávaxtareikningum sem Landsbankinn bauð upp á í Bretlandi og Hollandi í aðdraganda hrunsins en lokuðust þegar bankinn féll árið 2008 – og sparifjáreigendur komust því ekki í peningana sína.

Breska blaðið segir að í febrúar 2010 hafi ritari Mountbatten-Windsors beðið um minnisblað frá breska fjármálaráðuneytinu með uppfærslu um stöðu mála varðandi Icesave-deiluna. Tveimur klukkustundum eftir að Andrew fékk minnisblaðið í hendur hafi hann áframsent það á Jonathan Rowland.

Jóhanna Sigurðardóttir var forsætirsráðherra á þessum tíma. Mynd/ Anton Brink.

Í samskiptum Amöndu Thirsk, ritara þáverandi prinsins, til fjármálaráðuneytisins kom fram að hann hefði rætt við forsætisráðherra Íslands, sem var á þessum tíma Jóhanna Sigurðardóttir.

„Hertoginn af York fundaði með forsætisráðherra Íslands í Davos og óskar eindregið eftir uppfærðu minnisblaði um stöðu mála milli Bretlands og Íslands varðandi innistæðurnar og innistæðutryggingakerfið,“ skrifaði Thirsk, sem fékk svo minnisblað vegna málsins einni viku síðar, sem hún sendi svo á Mountbatten-Windsor.

Tveimur tímum síðar framsendi hann minnisblaðið á Rowland og ýjaði að því að upplýsingarnar gætu komið að góðum notum „áður en þú lætur til skarar skríða.“

„Í stuttu máli er Amanda [ritarinn] að fá merki um að við ættum að leyfa lýðræðislegu ferli [að] eiga sér stað áður en lætur til skarar skríða [e. make your move]. Ég hef áhuga á þinni skoðun,“ skrifaði hann og vísaði þá væntanlega til þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Icesave sem fór fram mánuði síðar.

Skömmu fyrir þetta hafði sérstakur saksóknari ráðist í húsleit á skrifstofum Kaupþings, sem hafði þá nýlega verið keypt af Banque Havillard. Fjársvikalögregla Bretlands réðst einnig í húsleit í Banque Havilland í Lúxemborg árið 2011 í tengslum við rannsóknina á Kaupþingi, en aldrei var kært í breska málinu.

Lögreglan í Thames Valley metur nú hvort tilefni sé til að hefja opinbera rannsókn á ásökunum sem snúa að meintum lekum af hálfu Mountbatten-Windsor en nýlega útgefin skjöl sem tengjast Jeffrey Epstein benda til þess að hann hafi sent trúnaðarupplýsingar til Epsteins.

Í tölvupósti til Jeffrey Epstein í maí 2010 lýsti þáverandi prinsinn föður Jonathans Rowland, David, sem „sínum trausta peingamanni“. The Mail greindi frá því í vikunni að Mountbatten-Windsor hafi átt félag ásamt David Rowland í Karíbahafinu.

