Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla

Eftir 22 ár með Ernu Solberg í broddi fylkingar tekur Ine Eriksen Søreide við formannsembætti í norska íhaldsflokknum Høyre. Ine er ein í framboði en næstu vikur munu reyna á nýja formanninn enda er enn mörgum spurningum um umfang sambands norskra stjórnmálamanna við Jeffrey Epstein ósvarað.
Birting fleiri gagna úr máli auðkýfingsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein hefur skekið norsk stjórnmál undanfarið. Það gustar hressilega um norsku konungsfjölskylduna vegna birtingar tölvupóstsamskipta Mette-Marit krónprinsessu. Á sama tíma standa yfir málaferli yfir syni hennar, Marius Høiby, sem er sakaður um fjölda kynferðis- og ofbeldisbrota.
Efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar gerði húsleit í íbúð Thorbjørns Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, á dögunum. Í kjölfarið var ákæra gefin út á hendur honum fyrir stórfellda spillingu á embættistíð sinni. Liður í því máli byggir á samskipstum hans við Jeffrey Epstein eftir að hann hafði verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. Epstein virðist samkvæmt gögnunum hafa greitt fyrir margvíslegan ferðakostnað Jagland og fjölskyldu hans.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd norska Stórþingsins hóf á dögunum frumkvæðisathugun á tengingum Epstein í norskum stjórnmálum. Fyrr í vikunni beindi nefndin 29 spurningum til ríkisstjórnar Noregs en margar þeirra snúa að árunum 2019-2020 þegar Søreide var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Ernu Solberg.
Eftir að eftirlitsnefnd berast svör við þessum 29 spurningum fer rannsókn í gang þar sem Søreide verður væntanlega gert að fara á fund nefndarinnar og svara fyrir það hvort hún hafi brugðist nægilega við miðað við þær upplýsingar sem hafi legið fyrir á hennar tíma í ráðherrastól.
Á dögunum kom það í ljós að utanríkisráðuneytinu með Søreide í ráðherrastól hefði borist tilkynning um möguleg tengsl International Peace Institute, hugveitu í eigu Terje Rød-Larsen fyrrverandi ráðherra, og Jeffrey Epstein. Sá fyrrnefndi er sakaður um að hafa notað hugveituna til að koma Epstein í samband við ungar stelpur.
Á blaðamannafundi sem Søreide hélt sjálf í gær gekkst hún við því að hún hefði getað sett í gang umfangsmeiri rannsókn á ábendingunni sem barst. Hún sagði að hún hafi ekkert að fela.