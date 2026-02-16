„Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Samúel Karl Ólason skrifar 16. febrúar 2026 14:31 Ryan Wedding, hinn svokallaði eftirlýsti ólympíufari, við komuna til Bandaríkjanna. Hann var handtekinn í Mexíkó í síðasta mánuði. AP/FBI Kanadískur maður sem gekk undir nafninu „Einræðisherrann“ aðstoðaði yfirvöld í Bandaríkjunum við að handsama Ryan Wedding fyrr á árinu. Einræðisherrann svokallaði heitir Andrew Clark en hann er sagður hafa verið hægri hönd Weddings í að flytja gífurlegt magn kókaíns frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna og Kanada um árabil. Wedding en hann keppti árið 2002 fyrir hönd Kanada á Vetrarólympíuleikunum. Hann er nú 44 ára gamall og hafði verið á flótta frá yfirvöldum í Bandaríkjunum og Kanada í meira en áratug þegar hann var handtekinn í Mexíkó í síðasta mánuði. Hann var fyrst ákærður í Kanada árið 2015 og sakaður um ýmis fíkniefnabrot og að hafa skipulagt og gefið skipanir um morð. Hann var einnig ákærður í Bandaríkjunum 2024 og er sakaður um að hafa stýrt glæpasamtökum sem smygluðu kókaíni frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna og Kanada. Forsvarsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) höfðu heitið fimmtán milljónum dala fyrir upplýsingar sem leiddu til handtöku hans og var hann einn af þeim tíu mönnum sem þeir vildu mest koma höndum yfir. Sjá einnig: Ólympíufarinn eftirlýsti gómaður eftir áratug á flótta Samkvæmt Ríkisútvarpi Kanada (CBC) bjó Clark í Toronto í Kanada en árið 2022 seldi hann hús sitt þar og flutti til Mexíkó. Ekki er vitað hvernig hann kynntist Wedding eða hvenær en saksóknarar í Kaliforníu, þar sem þeir hafa báðir verið ákærðir, segja Clark hafa risið hratt í tign innan glæpasamtaka Weddings og hafi orðið hans hægri hönd. Þá er Clark, sem er 35 ára gamall, sagður hafa stært sig af því árið 2024 að þeir flyttu um tvö til þrjú tonn af kókaíni til Kanada á mánuði. Þetta sagði hann í smáskilaboðum sem saksóknarar komu höndum yfir en í öðrum slíkum lofaði hann launmorðingja 1,5 milljón dali fyrir morð. Clark var handsamaður í Mexíkó í október 2024 í áhlaupi þarlendra öryggissveita og Interpol. Honum var þá lýst af yfirvöldum þar í landi sem skipuleggjanda með tengsl við tvö af stærstu glæpasamtökum landsins, Sinaloa-samtökin, og Jalisco New Generation. Síðarnefndu samtökunum hefur vaxið verulega ásmegin í Mexíkó og víðar á undanförnum árum. Leysti strax frá skjóðunni Nokkrum dögum eftir að Clark var gómaður opinberaði dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna ákærur á hendur honum, Wedding og fjórtán öðrum vegna fíkniefnasmygls þeirra um Norður-Ameríku. Í ákærunni var ítrekað vísað til ónafngreinds heimildarmanns sem átti að hafa unnið með þeim. CBC segir að þessi samverkamaður hafi verið skotinn fimm sinnum í höfuðið af óþekktum morðingja á veitingastað í Medellín í Kólumbíu í janúar 2025. Sá hét Jonathan Acebedo-Garcia og var einnig frá Kanada. Hann reyndist vera heimildarmaður FBI. Í kjölfar morðsins var Wedding hæstánægður með sína stöðu en þá mun kanadískur lögmaður hafa sagt honum að hann væri svo gott sem hólpinn gegn ákærum í Bandaríkjunum. Vitnisburður Garcia hefði skipt saksóknara sköpum. Saksóknarar í Bandaríkjunum voru þó komnir með nýjan heimildarmann. Clark er sagður hafa byrjað að leysa frá skjóðunni nánast um leið og hann var fluttur til Kaliforníu, eftir að hann var handtekinn í Mexíkó. Þá var sími Clarks fullur af mikilvægum upplýsingum en símann hafði hann notað til að tala við Wedding, burðardýr, launmorðingja og aðra samverkamenn. Í símanum fundust til að mynda skilaboð þar sem Clark hafði verið spurður af samverkamanni út í lögreglurannsókn á öðrum manni sem var ekki nefndur á nafn. Clark svaraði: „Sko, ég reyndi að drepa hann lol.“ Þar fundust einnig samskipti við Deppak Paradkar, kanadískan lögmann, sem sakaður er um að hafa spilað stóra rullu í glæpastarfsemi þeirra. Meðal annars er hann sagður hafa fylgst með áhlaupum lögreglu í Kanada og fundið bílstjóra sem gætu smyglað fíkniefnum. Paradkar er þar að auki sakaður um að hafa ráðlagt Wedding og Clark að myrða Garcia, áðurnefndan uppljóstrara FBI. Clark er einnig sagður hafa verið í samskiptum við Rolan Sokolovski, kanadískan skartgripasala, sem er grunaður um að þvætta hundruð milljóna dala af peningum sem fengust fyrir fíkniefnasölu. Báðir neita sök. Ekki liggur fyrir hvað Clark mun fá fyrir aðstoðina, ef eitthvað. Kanada Bandaríkin Mexíkó Kólumbía Erlend sakamál Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Innlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Innlent Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Innlent Fleiri fréttir „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Mildari tónn en sama innihaldið: Sagði Evrópu „hlekkjaða af sektarkennd og skömm“ Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Sjá meira