„Ein­ræðis­herrann“ að­stoðaði við hand­töku eftirlýsta ólympíufarans

Samúel Karl Ólason skrifar
Ryan Wedding, hinn svokallaði eftirlýsti ólympíufari, við komuna til Bandaríkjanna. Hann var handtekinn í Mexíkó í síðasta mánuði.
Ryan Wedding, hinn svokallaði eftirlýsti ólympíufari, við komuna til Bandaríkjanna. Hann var handtekinn í Mexíkó í síðasta mánuði.

Kanadískur maður sem gekk undir nafninu „Einræðisherrann“ aðstoðaði yfirvöld í Bandaríkjunum við að handsama Ryan Wedding fyrr á árinu. Einræðisherrann svokallaði heitir Andrew Clark en hann er sagður hafa verið hægri hönd Weddings í að flytja gífurlegt magn kókaíns frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna og Kanada um árabil.

Wedding en hann keppti árið 2002 fyrir hönd Kanada á Vetrarólympíuleikunum. Hann er nú 44 ára gamall og hafði verið á flótta frá yfirvöldum í Bandaríkjunum og Kanada í meira en áratug þegar hann var handtekinn í Mexíkó í síðasta mánuði. Hann var fyrst ákærður í Kanada árið 2015 og sakaður um ýmis fíkniefnabrot og að hafa skipulagt og gefið skipanir um morð.

Hann var einnig ákærður í Bandaríkjunum 2024 og er sakaður um að hafa stýrt glæpasamtökum sem smygluðu kókaíni frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna og Kanada. Forsvarsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) höfðu heitið fimmtán milljónum dala fyrir upplýsingar sem leiddu til handtöku hans og var hann einn af þeim tíu mönnum sem þeir vildu mest koma höndum yfir.

Samkvæmt Ríkisútvarpi Kanada (CBC) bjó Clark í Toronto í Kanada en árið 2022 seldi hann hús sitt þar og flutti til Mexíkó. Ekki er vitað hvernig hann kynntist Wedding eða hvenær en saksóknarar í Kaliforníu, þar sem þeir hafa báðir verið ákærðir, segja Clark hafa risið hratt í tign innan glæpasamtaka Weddings og hafi orðið hans hægri hönd.

Þá er Clark, sem er 35 ára gamall, sagður hafa stært sig af því árið 2024 að þeir flyttu um tvö til þrjú tonn af kókaíni til Kanada á mánuði. Þetta sagði hann í smáskilaboðum sem saksóknarar komu höndum yfir en í öðrum slíkum lofaði hann launmorðingja 1,5 milljón dali fyrir morð.

Clark var handsamaður í Mexíkó í október 2024 í áhlaupi þarlendra öryggissveita og Interpol. Honum var þá lýst af yfirvöldum þar í landi sem skipuleggjanda með tengsl við tvö af stærstu glæpasamtökum landsins, Sinaloa-samtökin, og Jalisco New Generation.

Síðarnefndu samtökunum hefur vaxið verulega ásmegin í Mexíkó og víðar á undanförnum árum.

Leysti strax frá skjóðunni

Nokkrum dögum eftir að Clark var gómaður opinberaði dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna ákærur á hendur honum, Wedding og fjórtán öðrum vegna fíkniefnasmygls þeirra um Norður-Ameríku. Í ákærunni var ítrekað vísað til ónafngreinds heimildarmanns sem átti að hafa unnið með þeim.

CBC segir að þessi samverkamaður hafi verið skotinn fimm sinnum í höfuðið af óþekktum morðingja á veitingastað í Medellín í Kólumbíu í janúar 2025. Sá hét Jonathan Acebedo-Garcia og var einnig frá Kanada. Hann reyndist vera heimildarmaður FBI.

Í kjölfar morðsins var Wedding hæstánægður með sína stöðu en þá mun kanadískur lögmaður hafa sagt honum að hann væri svo gott sem hólpinn gegn ákærum í Bandaríkjunum. Vitnisburður Garcia hefði skipt saksóknara sköpum.

Saksóknarar í Bandaríkjunum voru þó komnir með nýjan heimildarmann.

Clark er sagður hafa byrjað að leysa frá skjóðunni nánast um leið og hann var fluttur til Kaliforníu, eftir að hann var handtekinn í Mexíkó. Þá var sími Clarks fullur af mikilvægum upplýsingum en símann hafði hann notað til að tala við Wedding, burðardýr, launmorðingja og aðra samverkamenn.

Í símanum fundust til að mynda skilaboð þar sem Clark hafði verið spurður af samverkamanni út í lögreglurannsókn á öðrum manni sem var ekki nefndur á nafn. Clark svaraði:

„Sko, ég reyndi að drepa hann lol.“

Þar fundust einnig samskipti við Deppak Paradkar, kanadískan lögmann, sem sakaður er um að hafa spilað stóra rullu í glæpastarfsemi þeirra. Meðal annars er hann sagður hafa fylgst með áhlaupum lögreglu í Kanada og fundið bílstjóra sem gætu smyglað fíkniefnum.

Paradkar er þar að auki sakaður um að hafa ráðlagt Wedding og Clark að myrða Garcia, áðurnefndan uppljóstrara FBI.

Clark er einnig sagður hafa verið í samskiptum við Rolan Sokolovski, kanadískan skartgripasala, sem er grunaður um að þvætta hundruð milljóna dala af peningum sem fengust fyrir fíkniefnasölu. Báðir neita sök.

Ekki liggur fyrir hvað Clark mun fá fyrir aðstoðina, ef eitthvað.

