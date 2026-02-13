Erlent

Skotinn til bana við að ógna lög­reglu­mönnum með hníf og skærum

Agnar Már Másson skrifar
Sigurboginn stendur í miðju Charles de Gaulle-torgs í París og er eitt helsta kennileiti frönsku höfuðborgarinnar.
Sigurboginn stendur í miðju Charles de Gaulle-torgs í París og er eitt helsta kennileiti frönsku höfuðborgarinnar. AP

Lögreglan í frönsku höfuðborginni París skaut mann til bana við Sigurbogann í kvöld þar sem hann er sagður hafa ógnað lögreglumönnum.

Maðurinn var samkvæmt frétt AP vopnaður hnífi og skærum. Lögreglumaður er sagður hafa hlotið minni háttar áverka eftir hnífstungu. Atvikið átti sér stað um klukkan 18 að frönskum tíma (17 að íslenskum tíma).

Meintur árásarmaður lést af sárum sínum eftir að hafa orðið fyrir nokkrum skotum frá lögreglumanni, samkvæmt yfirlýsingu frá ríkissaksóknaraembættinu, sem hefur tekið málið til rannsóknar.

Ekki liggur fyrir hversu margir lögreglumenn beittu skotvopni sínu. Enga óbreytta borgara sakaði, að sögn lögreglu.

Hinn grunaði var franskur ríkisborgari fæddur 1978, samkvæmt AP, en hann var árið 2012 dæmdur í Belgíu í 17 ára fangelsi fyrir hryðjuverkatengda glæpi og önnur brot.

Frakkland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið