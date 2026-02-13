Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Agnar Már Másson skrifar 13. febrúar 2026 21:46 Sigurboginn stendur í miðju Charles de Gaulle-torgs í París og er eitt helsta kennileiti frönsku höfuðborgarinnar. AP Lögreglan í frönsku höfuðborginni París skaut mann til bana við Sigurbogann í kvöld þar sem hann er sagður hafa ógnað lögreglumönnum. Maðurinn var samkvæmt frétt AP vopnaður hnífi og skærum. Lögreglumaður er sagður hafa hlotið minni háttar áverka eftir hnífstungu. Atvikið átti sér stað um klukkan 18 að frönskum tíma (17 að íslenskum tíma). Meintur árásarmaður lést af sárum sínum eftir að hafa orðið fyrir nokkrum skotum frá lögreglumanni, samkvæmt yfirlýsingu frá ríkissaksóknaraembættinu, sem hefur tekið málið til rannsóknar. Ekki liggur fyrir hversu margir lögreglumenn beittu skotvopni sínu. Enga óbreytta borgara sakaði, að sögn lögreglu. Hinn grunaði var franskur ríkisborgari fæddur 1978, samkvæmt AP, en hann var árið 2012 dæmdur í Belgíu í 17 ára fangelsi fyrir hryðjuverkatengda glæpi og önnur brot. Frakkland Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent „Ég hef aldrei séð svona samninga“ Innlent Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið Innlent Féll allt að tuttugu metra við foss á Snæfellsnesi Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Kominn undan feldi og svarið er nei Innlent Óðinn Svan leiðir L-listann Innlent Siguðu lögreglu á sofandi fastakúnna Innlent Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Innlent Fleiri fréttir Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um þak á íbúafjölda landsins Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Fulltrúadeildin samþykkir að fella niður tolla Trump gegn Kanada Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina „Þjóðin syrgir með ykkur“ Leitarheimild byggði á löngu afsönnuðum ásökunum um svindl Opna aftur á flugumferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Sjá meira