Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Lovísa Arnardóttir skrifar 17. febrúar 2026 11:26 Tillögurnar voru kynntar á fundi borgarráðs í morgun. Vísir/vilhelm Í nýrri Reykjavíkurleið fá allir einstæðir foreldrar afslátt. Ekki verður rukkað fyrir 36 tíma leikskóladvöl á viku. Markmið með breytingum er að fá foreldra til að skrá raundvalartíma barna sinna. Foreldrar skrá skráningardaga í september og janúar og hver dagur mun kosta 5000. Samkvæmt nýjum tillögum fá einstæðir eða einstakir með 8 milljónir eða minna í árslaun 75 prósent afslátt en fólk í sambúð með undir 11 milljónum fær 40 prósenta afslátt. Einstæðir með 8–13 milljónir í árstekjur fá 50 prósenta afslátt og einstæðir með 13 milljónir eða meira fá 40 prósenta afslátt. Fólk í sambúð með ellefu milljónir eða minna í árstekjur fær 40 prósenta afslátt, sambúðarfólk með 11 til 18 milljónir í árstekjur fær 20 prósenta afslátt og fólk með meira en 18 milljónir í árstekjur fær engan afslátt. 15 þúsund fyrir 36 tíma Í fyrri tillögum var gert ráð fyrir 25 prósenta afslætti, að gjald fyrir skráningardaga væri 4000 krónur og að gjald fyrir maímánuð yrði fellt niður ef skráningardagar yrðu ekki notaðir. Þá var gert ráð fyrir því að skráð yrði einu sinni, að hausti. Samkvæmt nýrri gjaldskrá greiðir fólk 15.290 fyrir fæðisgjald á mánuði. Sé barnið með 36 tíma vistun greiðir það ekki meir en sé það í 38 tíma vistun greiða foreldra sjö þúsund, fyrir 40 stundir greiða þau 18 þúsund og svo fyrir 42,5 stundir greiða þau 38 þúsund. Mest greiðir fólk 53.290 krónur fyrir eitt barn en 68.580 fyrir tvö börn. Dæmi um kostnað fyrir einstætt foreldri með tvö börn og árstekjur á bilinu 8 til 13 milljónir. Reykjavíkurborg Hvatning til foreldra um að stytta á föstudegi Foreldrar eru hvattir til að stytta vistun á föstudegi og gjaldskrárhækkanir verða ekki jafn miklar og áður hafði gert ráð fyrir. Tekjuviðmið hafa verið hækkuð til muna og tekjutengdir afslættir eru hækkaðir og skráning á skráningardaga í september og janúar. Gjald fyrir hvern skráningardag verður 5.000 krónur og er samkvæmt tilkynningu borgarinnar í samræmi við gjald í frístund þessa daga. Auk þess er samkvæmt tillögunum gert ráð fyrir því að leikskólar verði lokaðir annan daginn í febrúar, í vetrarfríi grunnskóla. Í tilkynningu segir að með því sé stigið fyrsta skrefið í átt að því að sameina skipulag og skóladagatöl leikskóla og grunnskóla. Systkinasameining með skilyrðum Auk þess er í tillögunum að finna nýja tillögu um að systkinasameining verði viðhöfð að ákveðnum skilyrðum uppfylltum í stóru innrituninni sem fer að mestu fram í mars. Í skilyrðum felst meðal annars að leikskóli þar sem systkini eru með vistun sé í fyrsta vali, að eldri systkini eigi eftir að vera áfram í leikskólanum að lágmarki í sex mánuði og að systkini séu með sama fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Í tillögunum er einnig gert ráð fyrir nýjum stöðugildum, umsjónarmönnum húsnæða, sem munu sjá um minni háttar viðhald og daglegan rekstur húsnæðis. Með þessu á að draga verulega úr verkefnum tengdum umsjón húsnæðis frá stjórnendum leikskóla. Þá er einnig gert ráð fyrir aukinni íslenskukennslu fyrir starfsfólk og umsækjendur með annað móðurmál en íslensku. Þá er gert ráð fyrir Blíðri byrjun sem er nýtt verkefni sem snýr að því að nýtt starfsfólk fái tveggja daga aðlögun áður en það hefur formlega Verður tekið fyrir í borgarstjórn Þetta kom fram í kynningu borgarinnar á Reykjavíkurleiðinni. Borgarráð hefur samþykkt tillögurnar og þær verða því næst teknar fyrir í borgarstjórn. Líf Magneudóttir, formaður stýrihópsins og oddviti Vinstri grænna, sagði í kynningu sinni að það hefði tekið langan tíma að komast að niðurstöðu. Markmiðin með breytingunum væru skýr, það þyrfti að grípa til aðgerða því leikskólar Reykjavíkur væru ekki lengur það flaggskip sem þeir hefðu áður verið. Hún sagði starfsfólk vera undir miklu álagi og að það væri að leita annað vegna þeirra, eins og í sveitarfélög þar sem búið er að kynna breytingar, til dæmis Kópavog. „Þetta var ekki einfalt verkefni en við lögðum mikið upp úr því að vera í góðu samráði,“ sagði Líf og að það hefði verið víðtækt samráð við leikskólastjórnendur, foreldra, verkalýðsfélög og vinnumarkað um tillögurnar. Hún segir tillögurnar sem eru kynntar í dag ekki þær sömu og voru kynntar í haust. Markmiðið væri að ná fram umbótum í leikskólastarfi. Líf Magneudóttir er formaður stýrihóps um tillögurnar. Vísir/Vilhelm Þau hafi skoðað hvernig önnur sveitarfélög hafi gert þetta og látið framkvæmda jafnréttismat og vilji alls ekki að breytingar skekki jafnrétti kynjanna. Þau hafi þannig lagt sig mikið fram um að ná fram réttlátum breytingum sem halli ekki á kynin og hafi til dæmis lagt sig fram um að breytingarnar hjálpi einstæðum og einstökum foreldrum. Líf segir breytingarnar ekki einu aðgerðirnar sem þarf að ráðast í til að bæta leikskólakerfið. Þessar tillögur séu fyrsti áfangi og næstu áfangar komi á næsta kjörtímabili. Von þeirra sé að breytingarnar geti haft raunveruleg áhrif. „Við erum að krefjast einhvers af foreldrum barna,“ sagði Líf og að þau hefðu gert miklar kröfur til starfsfólks í langan tíma, það hefði hlaupið hraðar og tekið á sig álag og það væri komið að þolmörkum þeirra. „Leikskólinn er ekki bara hús, hann er starfsfólkið sem er í húsinu,“ sagði Líf. Tillögurnar voru kynntar á fundi borgarráðs í morgun. Vísir/Vilhelm Vilja standa með barnafjölskyldum Helga Þórðardóttir, oddviti Flokks fólksins, tók þá við og sagði að með breytingunum ætti að standa með barnafjölskyldum og starfsfólki. Hún fór yfir markmið breytinganna og ferlið sjálft og sagði að núna væri verið að kynna nýjar tillögur. Í tilkynningu frá borginni um breytingarnar kemur fram að ein af stærstu breytingunum í nýju tillögunum sé 36 tíma gjaldfrjáls vistun. Þá greiða foreldrar aðeins fyrir fæðisgjald. Sabine sagði að náið verði fylgst með því hverjir sækja og hvort það breytist með innleiðingu tillagnanna. Vísir/Vilhelm Sabine Leskopf, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir að tillögurnar verði metnar og hvernig vistunartími mun breytast. Hvernig tíðni fáliðunar breytist og hvernig staða veikindahlutfalls og mönnunar breytist. Þá er einnig byrjað að greina núna hverjir sækja börnin og borgin mun fylgjast með því hvort það breytist með innleiðingu tillagnanna. Hún segir að samkvæmt jafnréttismati hafi niðurstaðan verði að breytingarnar muni ekki hafa neikvæð áhrif á jafnrétti. Það sé ekki verið að breyta hámarksvistunartíma og fólki þanngi enn gert kleift að nýta allan tímann. Sabine segir mikilvægt að hafa aðalmarkmið breytinganna í huga og segir að einstæðir, fólk af erlendum uppruna og fólk með lélegt bakland eigi mest undir því að fáliðun minnki og að þetta virki. Í tilkynningu borgarinnar kemur fram að samkvæmt jafnréttismati leiði breytt gjaldskrá til verulegra lækkana fyrir stóran hóp foreldra. Hækkunin snerti fyrst og fremst lengstu vistunartímana og tekjuhærri foreldra. Ekki kemur fram að breytingarnar hafi verulega neikvæð kynjuð áhrif en lagt er upp með að fylgjast grannt með áhrifum á verkaskiptingu heimila. Tillögurnar frá Reykjavíkurborg: 36 tíma gjaldfrjáls vistunEin af stærstu breytingunum er að boðið verður upp á 36 tíma gjaldfrjálsa leikskóladvöl á viku. Foreldrar greiða eingöngu fyrir fæði ef dvalartíminn er innan þessara marka. Þetta getur verið verulegur ávinningur fyrir stóran hóp foreldra og lækkað gjöld hjá mörgum fjölskyldum. Sparnaður getur numið allt að 168 þúsund á ári. Hóflegt gjald fyrir 38 tíma vistun Gjald fyrir 38 tíma vistun verður mjög hóflegt, aðeins 7.000 krónur á mánuði, auk fæðisgjalds. Þetta er umtalsvert lægra en í fyrri tillögum og var tekið sérstaklega tillit til athugasemda foreldra í samráði. Aukin aðstoð við einstæða foreldra og tekjulágar fjölskyldur Nýir afsláttarflokkar eru settir inn fyrir þau sem þurfa lengri vistun og eru sérstaklega hannaðir til að styðja einstæða foreldra og tekjulág heimili. Með þessu er brugðist við helstu ábendingum sem bárust í samráðinu. Ekki er dregið úr þjónustu. Hámarksdvalartími helst óbreyttur – allt að 42,5 klukkustundir á viku – og engar breytingar eru gerðar á heildarfjölda leikskólaplássa. Þetta þýðir að fjölskyldur sem þurfa lengri vistun hafa áfram þann möguleika. Bætt starfsumhverfi og meiri stöðugleiki Markmið breytinganna er að bæta starfsaðstæður og stöðugleika í leikskólum. Á undanförnum árum hafa sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu stytt dvalartíma barna og samkeppni um starfsfólk hefur leitt til áskorana í Reykjavík. Hægt er að kynna sér tillögurnar hér og setja í nýja reiknivél. Fréttin hefur verið uppfærð. 