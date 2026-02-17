„Við fögnum þessu. Við teljum það ákaflega mikilvægt að grafið verði eftir Lúðvík. Með því fær fjölskyldan mögulega einhverja lúkningu með því að geta jarðað Lúlla. Það er líka alveg öruggt að það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík,“ segir Elías Pétursson, bróðir Lúðvíks Péturssonar, sem lést þegar hann féll í sprungu í Grindavík 10. janúar 2024.
Morgunblaðið greinir frá því að dómsmálaráðuneytið hafi samþykkt að greiða fyrir mat á því hvort hægt sé að ná jarðneskum leifum Lúðvíks upp úr sprungunni. Samkvæmt blaðinu hefur sést í þjöppuna sem Lúðvík var að vinna á ofan í sprungunni og er hann talinn hvíla nálægt henni. Ráðuneytið hefur falið Grindavíkurnefnd að finna verkfræðistofu til að reikna burðarþol og fleira áður en ráðist verður í framkvæmdir.
„Við erum að vinna eftir aðgerða áætlun við sprungufyllingar í bænum. Þannig er mál með vexti að sprungan þar sem hann fer niður er að komast á framkvæmdastig. Við viljum hins vegar ekki fara í hana fyrr en búið er að gera úrslitatilraun til að kanna hvort hann finnist,“ hefur Morgunblaðið eftir Árna Þór Sigurðssyni, formanni nefndarinnar.
Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu verður það lögreglustjórans á Suðurnesjum að ákveða hvort ráðist verði í leit og björgun þegar matið liggur fyrir.
Fimm eru með réttarstöðu grunaðs í tengslum við andlát Lúðvíks, samkvæmt Morgunblaðinu.