Vara við því að færð spillist í kvöld

Samúel Karl Ólason skrifar
Það að enginn snjór sé fyrir mun hjálpa í kvöld og í fyrramálið en þó er von á skafrenningi og blindu.
Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar, segir útlit fyrir að færð muni spillast í kvöld. Syðst á landinu stefni í hríðarveður og skafrenning og að ekki muni rofa til að gagni fyrr en upp úr hádegi á morgun.

Veðurstofan hefur spáð hríðarbyl á Suðurlandi í nótt og framan af morgundegi.

„Enn er nokkur óvissa um staðsetningu úrkomubakkanna og er fólk hvatt til að fylgjast vel með spám,“ sagði í hugleiðingum veðurfræðings í morgun.

Í ábendingu til vegfarenda sem Einar sendi út fyrir hönd Vegagerðarinnar í morgun segir að frá Sandskeiði og austur yfir Hellisheiði sé reiknað með allhvössum vindi og blindu fram á kvöld og fram yfir morgunumferðina í fyrramálið.

Syðst á landinu verði hríðarveður og skafrenningur og sé hætt við að vegir teppist seint í kvöld og að ekki rofi til að gagni fyrr á eftir hádegi á morgun.

Einnig var rætt við Einar í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann sagði lægð suðaustur af landinu líklega til að valda þessu veðri í kvöld.

Það hjálpar að enginn snjór er fyrir og því eru minni líkur á ófærð fyrir vikið.

„En það er blint og mörgum finnst erfitt að keyra þegar það er skafrenningur,“ sagði Einar. Hann segir að þetta muni hefjast í kvöld og ágerast eftir klukkan tíu. Verst verði ástandið seint í nótt en það muni vara fram yfir morgunumferðina á morgun. Enn sé þó nokkur óvissa um hvernig veðrið muni endast.

Einar segir að á höfuðborgarsvæðinu og suður með sjó sé spáð tíu til fimmtán sentímetra snjókomu. Þetta sé þó þurr snjór sem fella muni á þurrt yfirborð, sem gæti falið í sér minni hálku en annars.

Hægt er að hlusta frekar á Einar í spilaranum hér að neðan.

