Vara við því að færð spillist í kvöld Samúel Karl Ólason skrifar 17. febrúar 2026 09:55 Það að enginn snjór sé fyrir mun hjálpa í kvöld og í fyrramálið en þó er von á skafrenningi og blindu. Vísir/Anton Brink Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar, segir útlit fyrir að færð muni spillast í kvöld. Syðst á landinu stefni í hríðarveður og skafrenning og að ekki muni rofa til að gagni fyrr en upp úr hádegi á morgun. Veðurstofan hefur spáð hríðarbyl á Suðurlandi í nótt og framan af morgundegi. „Enn er nokkur óvissa um staðsetningu úrkomubakkanna og er fólk hvatt til að fylgjast vel með spám,“ sagði í hugleiðingum veðurfræðings í morgun. Sjá einnig: Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Í ábendingu til vegfarenda sem Einar sendi út fyrir hönd Vegagerðarinnar í morgun segir að frá Sandskeiði og austur yfir Hellisheiði sé reiknað með allhvössum vindi og blindu fram á kvöld og fram yfir morgunumferðina í fyrramálið. Syðst á landinu verði hríðarveður og skafrenningur og sé hætt við að vegir teppist seint í kvöld og að ekki rofi til að gagni fyrr á eftir hádegi á morgun. Einnig var rætt við Einar í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann sagði lægð suðaustur af landinu líklega til að valda þessu veðri í kvöld. Það hjálpar að enginn snjór er fyrir og því eru minni líkur á ófærð fyrir vikið. „En það er blint og mörgum finnst erfitt að keyra þegar það er skafrenningur,“ sagði Einar. Hann segir að þetta muni hefjast í kvöld og ágerast eftir klukkan tíu. Verst verði ástandið seint í nótt en það muni vara fram yfir morgunumferðina á morgun. Enn sé þó nokkur óvissa um hvernig veðrið muni endast. Einar segir að á höfuðborgarsvæðinu og suður með sjó sé spáð tíu til fimmtán sentímetra snjókomu. Þetta sé þó þurr snjór sem fella muni á þurrt yfirborð, sem gæti falið í sér minni hálku en annars. Hægt er að hlusta frekar á Einar í spilaranum hér að neðan. Veður Umferð Færð á vegum Mest lesið „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Kynna breytta Reykjavíkurleið í dag Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Erlent Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Veður Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Innlent Fleiri fréttir Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið í dag Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Sjá meira