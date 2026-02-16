Karlmaður í Svíþjóð er sakaður um að hafa selt eiginkonu sína í vændi og heimilað yfir 120 manns að brjóta á henni. Kynferðisofbeldið er talið hafa staðið yfir í nokkur ár áður en konan kærði manninn sem hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því í haust.
Um þrjátíu menn eru sagðir eiga á hættu að verða dregnir fyrir dóm grunaðir um kynlífskaup en málið hefur verið verið í rannsókn um nokkurt skeið. Jafnréttismálaráðherra Svíþjóðar líkir því við mál hinnar frönsku Gisèle Pelicot.
Talið er að brotin hafi átt sér stað í yfir þrjú og hálft ár. Sænski ríkismiðillinn SVT greinir frá en til viðbótar við þá 120 sem sagðir eru að hafa brotið á konunni í eigin persónu bætast við stafræn kynferðisbrot.
Saksóknari segir að ekki verði allir grunaðir kynlífskaupendur ákærðir. Ástæðan sé skortur á tíma og fjármagni þar sem um tvö ár í viðbót taki að rannsaka önnur grunuð brot í málinu.
Til stendur að gefa út ákæru á hendur eiginmanninum 13. mars, að sögn saksóknara . Eiga réttarhöld að hefjast skömmu síðar í Angurmannalandi, héraði í norðurhluta Svíþjóðar þar sem brotin eiga að hafa átt sér stað.
Að sögn SVT var kynlífsþjónusta konunnar auglýst á nokkrum vefsíðum. Nina Larsson, jafnréttismálaráðherra Svíþjóðar, líkir málinu við Pelicot-málið í Frakklandi þar sem þáverandi eiginmaður Gisele Pelicot bauð miklum fjölda manna að brjóta á henni í um áratug.
Fréttin er í vinnslu.