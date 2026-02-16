Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Eiður Þór Árnason skrifar 16. febrúar 2026 23:20 Fíkniefnin voru meðal annars falin í morgunkornspökkum. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/vilhelm Fjórir menn hafa verið ákærðir fyrir að hafa staðið í innflutningi á fíkniefnum sem falin voru í sófa og umbúðum af morgunkorni sem komu með póstsendingu frá Bandaríkjunum. Fyrirhugað er að aðalmeðferð málsins hefjist í apríl fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og ganga mennirnir lausir. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða einn Íslending og þrjá sem eru af erlendu bergi brotnir. Ákæra héraðssaksóknara er í nokkrum ákæruliðum en einn mannanna er ákærður fyrir stórfellt fíkniefna- og vopnalagabrot fyrir að hafa í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni, að því er fram kemur í ákæru, tæplega 1,3 lítra af kannabisblönduðum vökva, um 9,4 kílógrömm af kannabisblönduðu efni og 7,62 grömm af maríjúana í íbúð og bifreið sinni í Reykjavík. Auk þess hafi hann haft útdraganlega kylfu og tvö rafvopn í vörslum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu varðar ákæran meðal annars kannabisblandað nammihlaup. Dæmi um Rolex Explorer úr. Ljósmynd kemur úr safni.Getty/Robert Kirk Hafi keypt lúxusúr fyrir ágóða af fíkniefnasölu Samkvæmt ákæru er sami maður ákærður fyrir peningaþvætti fyrir að hafa aflað sér ávinnings með sölu og dreifingu á óþekktu magni ávana- og fíkniefna. Hann á að hafa geymt og nýtt fjármunina í eigin þágu og meðal annars keypt úr af gerðinni Orient Bambino, Seiko Prospex, Omega og Rolex Explorer fyrir 2,2 milljónir króna. Lagði lögregla hald á úrin, reiðufé og óútskýrðar tekjur á bankareikningum fyrir samtals um rúmar 22 milljónir króna. Maðurinn er sömuleiðis ákærður ásamt tveimur öðrum fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots með því að hafa reynt að sækja sendingu í júlí 2025 sem innihélt 8,9 kílógrömm af maríjúana ætluðu til sölu- og dreifingar á Íslandi í ágóðaskyni, að sögn saksóknara. Fíkniefnin voru falin í umbúðum af morgunkorni sem komu til landsins með póstsendingu frá Bandaríkjunum en lögregla lagði hald á efnin og fjarlægði þau. Tveir hinna ákærðu sóttu sendinguna og geymdu í sendibifreið sem lagt var við Bátavog í Reykjavík áður en henni var komið fyrir í geymslu að Steinhellu í Hafnarfirði. Einn mannanna er sömuleiðis ákærður fyrir að hafa í vörslu sinni tvær axir sem fundust við húsleit lögreglu. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur.Vísir/Vilhelm Liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka Fjórði einstaklingurinn, sem er úthlutað stafnum Þ í ákæruskjali, er ákærður ásamt tveimur fyrrnefndum mönnum fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa á tímabilinu 18. júní til 4. júlí 2025 haft í vörslum sínum og staðið að innflutningi á 11,2 kílógrömmum af maríjúana ætluð til sölu- og dreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Samkvæmt ákæru voru efnin falin í sófa sem kom til Íslands með póstsendingu frá Bandaríkjunum þann 18. júní 2025. Þ er sagður hafa tekið við sendingunni og geymt efnin þar til hinir tveir fóru með sófann og fíkniefnin í geymslu að Selhellu þar sem lögregla lagði síðar hald á efnin. Allir fjórir mennirnir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi með því að hafa í félagi við óþekktan aðila sammælst um að fremja refsiverðan verknað um nokkurt skeið til og með 4. júlí 2025. Framkvæmd brotanna er sögð hafa verið liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka. Dómsmál Fíkniefnabrot Lögreglumál Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Innlent Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing Innlent Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent Sinueldur við Framheimilið Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Fleiri fréttir Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir Íslendinga Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Sjá meira