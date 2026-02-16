Innlent

Földu fíkni­efni í morgun­korn­spökkum og fengu send

Eiður Þór Árnason skrifar
Fíkniefnin voru meðal annars falin í morgunkornspökkum. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Fíkniefnin voru meðal annars falin í morgunkornspökkum. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/vilhelm

Fjórir menn hafa verið ákærðir fyrir að hafa staðið í innflutningi á fíkniefnum sem falin voru í sófa og umbúðum af morgunkorni sem komu með póstsendingu frá Bandaríkjunum.

Fyrirhugað er að aðalmeðferð málsins hefjist í apríl fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og ganga mennirnir lausir. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða einn Íslending og þrjá sem eru af erlendu bergi brotnir.

Ákæra héraðssaksóknara er í nokkrum ákæruliðum en einn mannanna er ákærður fyrir stórfellt fíkniefna- og vopnalagabrot fyrir að hafa í vörslum sínum í sölu- og dreifingarskyni, að því er fram kemur í ákæru, tæplega 1,3 lítra af kannabisblönduðum vökva, um 9,4 kílógrömm af kannabisblönduðu efni og 7,62 grömm af maríjúana í íbúð og bifreið sinni í Reykjavík. Auk þess hafi hann haft útdraganlega kylfu og tvö rafvopn í vörslum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu varðar ákæran meðal annars kannabisblandað nammihlaup.

Dæmi um Rolex Explorer úr. Ljósmynd kemur úr safni.Getty/Robert Kirk

Hafi keypt lúxusúr fyrir ágóða af fíkniefnasölu

Samkvæmt ákæru er sami maður ákærður fyrir peningaþvætti fyrir að hafa aflað sér ávinnings með sölu og dreifingu á óþekktu magni ávana- og fíkniefna. Hann á að hafa geymt og nýtt fjármunina í eigin þágu og meðal annars keypt úr af gerðinni Orient Bambino, Seiko Prospex, Omega og Rolex Explorer fyrir 2,2 milljónir króna. Lagði lögregla hald á úrin, reiðufé og óútskýrðar tekjur á bankareikningum fyrir samtals um rúmar 22 milljónir króna.

Maðurinn er sömuleiðis ákærður ásamt tveimur öðrum fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots með því að hafa reynt að sækja sendingu í júlí 2025 sem innihélt 8,9 kílógrömm af maríjúana ætluðu til sölu- og dreifingar á Íslandi í ágóðaskyni, að sögn saksóknara. 

Fíkniefnin voru falin í umbúðum af morgunkorni sem komu til landsins með póstsendingu frá Bandaríkjunum en lögregla lagði hald á efnin og fjarlægði þau. Tveir hinna ákærðu sóttu sendinguna og geymdu í sendibifreið sem lagt var við Bátavog í Reykjavík áður en henni var komið fyrir í geymslu að Steinhellu í Hafnarfirði. Einn mannanna er sömuleiðis ákærður fyrir að hafa í vörslu sinni tvær axir sem fundust við húsleit lögreglu.

Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur.Vísir/Vilhelm

Liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka

Fjórði einstaklingurinn, sem er úthlutað stafnum Þ í ákæruskjali, er ákærður ásamt tveimur fyrrnefndum mönnum fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa á tímabilinu 18. júní til 4. júlí 2025 haft í vörslum sínum og staðið að innflutningi á 11,2 kílógrömmum af maríjúana ætluð til sölu- og dreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Samkvæmt ákæru voru efnin falin í sófa sem kom til Íslands með póstsendingu frá Bandaríkjunum þann 18. júní 2025. Þ er sagður hafa tekið við sendingunni og geymt efnin þar til hinir tveir fóru með sófann og fíkniefnin í geymslu að Selhellu þar sem lögregla lagði síðar hald á efnin.

Allir fjórir mennirnir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi með því að hafa í félagi við óþekktan aðila sammælst um að fremja refsiverðan verknað um nokkurt skeið til og með 4. júlí 2025. Framkvæmd brotanna er sögð hafa verið liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka.

Dómsmál Fíkniefnabrot Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið