Samtök grænkera og fjöldi matvælafyrirtækja hafa skorað á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að banna ekki notkun orða á borð við „pylsur“ og „hamborgarar“ um vörur sem innihalda ekki kjöt.
Bannið var samþykkt á Evrópuþinginu á síðasta ári og þótti mikill sigur fyrir kjötframleiðendur. Það tekur hins vegar ekki gildi fyrr en það hefur verið samþykkt af meirihluta aðildarríkjanna. Sú atkvæðagreiðsla fer fram 5. mars næstkomandi.
Framleiðendurnir sem hafa sett sig upp á móti banninu hafa hvatt framkvæmdastjórnina til að láta „almenna skynsemi ráða för“ en áður hefur verið bent á að neytendur hljóti að gera sér grein fyrir því að vörur merktar „grænmetispylsur“ og „grænmetisborgarar“ innihaldi grænmeti en ekki kjöt.
Ef af banninu verður þyrftu framleiðendur að taka upp ruglingsleg heiti í staðinn, til að mynda „tubes“ í staðinn fyrir „sausages“ og „patties“ í staðinn fyrir „burgers“.
Framleiðendurnir hafa enn fremur bent á að þeir hafi verið að framleiða grænkeramatvörur í áratugi og notað orð á borð við pylsur og hamborgara, án þess að það hafi valdið nokkrum misskilningi.
Grænkerasamtök og framleiðendur eru ekki einu aðilarnir sem hafa sett sig upp á móti banninu, heldur hafa verslanakeðjur á borð við Aldi og Lidl einnig mótmælt því.