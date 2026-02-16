Manntjón á meðal almennra borgara í Úkraínu jókst um heil 26% á síðasta ári ef marka má nýja skýrslu frá samtökunum AOAV, sem einbeita sér að því að fylgjast með og skrásetja manntjón úr röðum almennra borgara um heim allan.
Aukninguna í Úkraínu segja samtökin að megi rekja til aukinnar áherslu Rússa á að gera árásir á orkuinnviði landsins og mannvirki í borgum Úkraínu.
Skýrsluhöfundar segja að 2,248 almennir borgarar hafi látið lífið og 12.493 særst árið 2025. Að meðaltali urðu 4,8 einstaklingar fyrir tjóni í hverri árás, sem er einnig aukning upp á um þriðjung frá árinu áður.
Alvarlegasta árásin var gerð í borginni Dnipro þann 24. júní síðastliðinn þegar rússneskum flaugum var skotið á farþegalest, íbúðarbyggingar og skóla í borginni. Þar létust 21 og rúmlega 300 særðust, þar af 38 börn.