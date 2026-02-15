Erlent

Obama um apamyndbandið: Á­kveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd

Samúel Karl Ólason skrifar
Barack Obama og Donald Trump í jarðarför Jimmys Carter í fyrra.
Barack Obama og Donald Trump í jarðarför Jimmys Carter í fyrra. EPA/SAMUEL CORUM

Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, tjáði sig í fyrsta sinn en þó með óbeinum hætti, um nýlegt myndband sem Donald Trump, núverandi forseti, deildi á netinu þar sem Obama og Michelle eiginkonu hans var líkt við apa.

Umrætt myndband birti Trump á Truth Social, sínum eigin samfélagsmiðli, en það snerist um samsæriskenningu um að átt hefði verið við kosningavélar í kosningunum í nokkrum mikilvægum ríkjum í forsetakosningunum 2020. Undir lok myndbandsins mátti sjá stutt skot af forsetahjónunum fyrrverandi sem apar.

Sá myndbútur hafði verið tekinn úr öðru myndbandi sem birt var á X í fyrra. Það var búið til með gervigreind og sýnir þekkta Demókrata sem dýr og Trump sem ljón, eða konung frumskógarins.

Að líkja þeldökku fólki við apa er algengt tungutak og myndmál rasista.

Myndbandið og birting Trumps á því var harðlega gagnrýnd vestanhafs og þar á meðal af þó nokkrum þingmönnum Repúblikanaflokksins.

Fyrstu viðbrögð Trump-liða voru að verja myndbandið sem góðlátlegt grín en talskona Trumps sagði myndbandið ekki rasískt og að blaðamenn ættu að hætta að gera sér upp hneykslan og einbeita sér að hlutum sem skipta máli.

Trump sagðist ekki hafa séð þann hluta myndbandsins sem hann deildi sem sýndi andlit hjónanna á líkömum apa.

„Ég gerði engin mistök,“ sagði Trump og þvertók fyrir það að biðjast afsökunar.

Að endingu var myndbandið fjarlægt og sagði Hvíta húsið að ónefndur aðstoðarmaður Trumps hefði birt það á samfélagsmiðlasíðu Trumps. Það var birt seint um kvöld og var færslan ein af tugum annarra um að forsetakosningunum 2020 hefði verið stolið af Trump með umfangsmiklu kosningasvindli, sem er ekki rétt.

Skortur á sómakennd

Í viðtali í hlaðvarpi spurði Brian Tyler Cohen Obama óbeint út í myndbandið með því að spyrja forsetann fyrrverandi út í umræðuna almennt vestanhafs og hvað gildi fólks í opinberum embættum virtust hafa breyst.

Meðal annars vísaði hann til yfirlýsinga um að mótmælendur sem hefðu verið skotnir af útsendurum heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna væru hryðjuverkamenn og vísaði hann einnig til myndbandsins af þeim hjónum.

Áhugasamir geta fundið viðtalið í heild hér.

Obama svaraði og sagði að eins konar „trúðasýning“ væri að eiga sér stað á samfélagsmiðlum og í sjónvarpi. Að svo virtist sem skortur væri á sómakennd meðal fólks sem hefði áður verið þeirrar skoðunar að embættum ætti að fylgja ákveðin virðing og kurteisi.

Þetta sjónarmið væri alveg horfið.

Obama sagði að flestum Bandaríkjamönnum þætti svona framkoma ekki ásættanleg og að endingu myndu kjósendur fá að segja skoðun sína í kjörklefanum.

Bandaríkin Donald Trump Barack Obama Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2020

