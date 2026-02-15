Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Samúel Karl Ólason skrifar 15. febrúar 2026 08:46 Barack Obama og Donald Trump í jarðarför Jimmys Carter í fyrra. EPA/SAMUEL CORUM Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, tjáði sig í fyrsta sinn en þó með óbeinum hætti, um nýlegt myndband sem Donald Trump, núverandi forseti, deildi á netinu þar sem Obama og Michelle eiginkonu hans var líkt við apa. Umrætt myndband birti Trump á Truth Social, sínum eigin samfélagsmiðli, en það snerist um samsæriskenningu um að átt hefði verið við kosningavélar í kosningunum í nokkrum mikilvægum ríkjum í forsetakosningunum 2020. Undir lok myndbandsins mátti sjá stutt skot af forsetahjónunum fyrrverandi sem apar. Sá myndbútur hafði verið tekinn úr öðru myndbandi sem birt var á X í fyrra. Það var búið til með gervigreind og sýnir þekkta Demókrata sem dýr og Trump sem ljón, eða konung frumskógarins. Að líkja þeldökku fólki við apa er algengt tungutak og myndmál rasista. Sjá einnig: Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Myndbandið og birting Trumps á því var harðlega gagnrýnd vestanhafs og þar á meðal af þó nokkrum þingmönnum Repúblikanaflokksins. Fyrstu viðbrögð Trump-liða voru að verja myndbandið sem góðlátlegt grín en talskona Trumps sagði myndbandið ekki rasískt og að blaðamenn ættu að hætta að gera sér upp hneykslan og einbeita sér að hlutum sem skipta máli. Trump sagðist ekki hafa séð þann hluta myndbandsins sem hann deildi sem sýndi andlit hjónanna á líkömum apa. „Ég gerði engin mistök,“ sagði Trump og þvertók fyrir það að biðjast afsökunar. Að endingu var myndbandið fjarlægt og sagði Hvíta húsið að ónefndur aðstoðarmaður Trumps hefði birt það á samfélagsmiðlasíðu Trumps. Það var birt seint um kvöld og var færslan ein af tugum annarra um að forsetakosningunum 2020 hefði verið stolið af Trump með umfangsmiklu kosningasvindli, sem er ekki rétt. Skortur á sómakennd Í viðtali í hlaðvarpi spurði Brian Tyler Cohen Obama óbeint út í myndbandið með því að spyrja forsetann fyrrverandi út í umræðuna almennt vestanhafs og hvað gildi fólks í opinberum embættum virtust hafa breyst. Meðal annars vísaði hann til yfirlýsinga um að mótmælendur sem hefðu verið skotnir af útsendurum heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna væru hryðjuverkamenn og vísaði hann einnig til myndbandsins af þeim hjónum. Áhugasamir geta fundið viðtalið í heild hér. Obama svaraði og sagði að eins konar „trúðasýning“ væri að eiga sér stað á samfélagsmiðlum og í sjónvarpi. Að svo virtist sem skortur væri á sómakennd meðal fólks sem hefði áður verið þeirrar skoðunar að embættum ætti að fylgja ákveðin virðing og kurteisi. Þetta sjónarmið væri alveg horfið. "There doesn’t seem to be any shame." Barack Obama said in an interview that a video President Trump posted that depicted Barack and Michelle Obama as apes was part of a "clown show." pic.twitter.com/xqSdqX8ejz— USA TODAY (@USATODAY) February 14, 2026 Obama sagði að flestum Bandaríkjamönnum þætti svona framkoma ekki ásættanleg og að endingu myndu kjósendur fá að segja skoðun sína í kjörklefanum. Bandaríkin Donald Trump Barack Obama Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2020 Mest lesið Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Innlent Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Innlent Ný samræmd próf lögð fyrir Innlent Kjartan er kominn heim til Íslands Innlent WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Erlent Telur Trump enn girnast Grænland Erlent Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri Erlent Fleiri fréttir Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Mildari tónn en sama innihaldið: Sagði Evrópu „hlekkjaða af sektarkennd og skömm“ Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um þak á íbúafjölda landsins Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Fulltrúadeildin samþykkir að fella niður tolla Trump gegn Kanada Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina Sjá meira