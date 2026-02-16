Ríkisstjórn Kanada stefnir að því að draga verulega úr því hve mikið ríkið reiðir á bandaríska vopnaframleiðendur. Til stendur að verja fúlgum fjár, sem hafa í gegnum árin endað í höndum bandarískra vopnaframleiðenda, í að byggja upp hergagnaiðnað í Kanada.
Samband ríkjanna hefur beðið mikla hnekki að undanförnu eftir að Trump hefur beitt nágranna sína umfangsmiklum tollum og sagst ætla að reyna að þvinga Kanadamenn til að verða hluti af Bandaríkjunum, svo eitthvað sé nefnt.
Samkvæmt frétt New York Times stendur til að kynna nýja hergagnaiðnaðarstefnu Kanada í þessari viku. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur heitið því að auka fjárútlát til varnarmála og hafa Kanadamenn samþykkt viðmið Atlantshafsbandalagsins um að verja fimm prósentum af vergri landsframleiðslu til varnarmála.
Síðasta sumar hækkaði Carney fjárútlát til varnarmála í Kanada í tvö prósent. Hann hefur einnig heitið því að Kanada muni ekki lengur kaupa um sjötíu til 75 prósent af vopnum sínum frá Bandaríkjunum.
NYT segir að samkvæmt nýju hergagnaiðnaðarstefnunni standi til að um sjötíu prósent af peningunum sem fara í varnarmál fari til kanadískra fyrirtækja. Þannig vill ríkisstjórnin auka tekjur kanadískra fyrirtækja um 240 prósent og gera fyrirtækjum kleift að auka framleiðslu og selja hergögn til annarra ríkja.
Þá vonast ríkisstjórnin til þess að skapa 125 þúsund störf á næstu tíu árum.
Kanadíska ríkisútvarpið (CBC) segir að nýja stefnan hafi að mestu ekki verið samin með samskiptin við Bandaríkjamenn í huga. Hún eigi frekar rætur að rekja til áðurnefnds viðmiðs NATO og ákalls þar um breytingar.
Sambærileg þróun hvað varðar Bandaríkin hefur þó einnig átt sér stað í Evrópu, þar sem ráðamenn þar óttast að ekki sé lengur hægt að reiða á Bandaríkin og er unnið að því að byggja upp hergagnaframleiðslu þar og gera heri Evrópu sjálfstæðari frá Bandaríkjunum.
Þessu hafa ráðamenn í Bandaríkjunum mótmælt, á sama tíma og þeir hafa þrýst mjög á bandamenn sína til að taka meiri ábyrgð á eigin vörnum og verja meiru til varnarmála.
Samkvæmt skýrslu sænsku hugveitunnar Stockholm International Peace Research Institute, eða SIPRI, sem gefin var út í desember, hafa vandræði með birgðakeðjur og aðföng hægt á uppbyggingunni í Evrópu.
Ráðamenn í Kanada eru að endurskoða þá ákvörðun að kaupa 88 F-35 herþotur frá Bandaríkjunum en þetta er í annað sinn sem slík endurskoðun er gerð. Enn sem komið er hafa Kanadamenn skuldbundið sig til að kaupa sextán þotur en eins og fram kemur í grein NYT hefur sú ákvörðun að kaupa 88 verið harðlega gagnrýnd.
Margir segja þoturnar henta Kanada illa og þær séu allt of dýrar. Þá hefur verið gagnrýnt að þær yrðu nánast alfarið framleiddar í Bandaríkjunum og myndu lítið hjálpa kanadískum iðnaði.
Ein leið sem sögð er koma til greina er að kaupa fáar F-35 þotur en kaupa fleiri JAS Gripen E herþotur frá Svíþjóð. Fjórar slíkar þotur, auk F-35 þota frá Danmörku og Eurofighter Typhoon þota eru hér á Íslandi um þessar mundir.
Forsvarsmenn Saab hafa sagt að ákveði Kanadamenn að kaupa Gripen-þotur muni fyrirtækið starfa með kanadíska flugvélaframleiðendanum Bombardier og framleiða þær í Kanada.
Kanadamenn íhuga einnig að kaupa sér tólf nýja dísilkafbáta og þykir líklegast að þeir verði framleiddir í Suður-Kóreu eða Þýskalandi.
Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Bandaríkin og Evrópu tilheyra hvort öðru og eiga samleið. Í ræðu sem hann hélt í morgun á öryggisráðstefnunni í München gagnrýndi hann þó Evrópu vegna aðgerða gegn veðurfarsbreytingum, stefnu í orkumálum og þess hvernig haldið er á spöðunum varðandi málefni innflytjenda, svo eitthvað sé nefnt.
Sex Repúblikanar greiddu atkvæði með Demkrötum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær og mynduðu meirihluta sem samþykkti að fella niður tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lagði á Kanada í fyrra.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að það væri „afar hættulegt“ fyrir Breta að leitast eftir því að eiga í auknum og nánari samskiptum við Kína. Ummælin lét forsetinn falla eftir að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, átti þriggja tíma fund með Xi Jinping, forseta Kína, í Pekíng.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að Evrópa geti ekki varið sig án Bandaríkjanna. Segja má að Rutte hafi látið Evrópuþingmenn heyra það á fundi varnar- og utanríkismálanefndar Evrópuþingsins í dag.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að setja hundrað prósenta toll á vörur frá Kanada ef forsætisráðherra Kanada undirritar viðskiptasamning við Kína.
Útlit er fyrir að ákveðinn vendipunktur hafi orðið á sambandi Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Þjóðarleiðtogar og embættismenn í Evrópu eru sagðir líta á tilraunir Trumps til að kúga Evrópu með tollum og hótunum til að eignast Grænland marka tímamót.
Donald Trump Bandaríkjaforseti virðist hafa dregið til baka boð sitt til Kanada um sæti í svokallaðri „Friðarstjórn“, ef marka má færslu forsetans á Truth Social í nótt.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt áfram ögrunum sínum í nótt og birti nú í morgunsárið mynd af sér, JD Vance varaforseta og Marco Rubio utanríkisráðherra að nema land á Grænlandi.