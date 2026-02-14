Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, ætlar að senda flugmóðurskipið HMS Prince of Wales og fylgiflota þess á norðurslóðir á þessu ári. Þetta tilkynnti ráðherrann á öryggisráðstefnunni í München í morgun og sagði hann ákvörðunina til marks um staðfestu Breta í að tryggja öryggi á Atlantshafinu.
Starmer sagði að flotinn myndi starfa með öðrum sveitum á svæðinu
Floti þessi er iðulega skipaður af flugmóðurskipi, tveimur fylgiskipum (freigátu og tundurspilli), einum kafbáti og olíuflutningaskipi.
Nákvæmlega hvenær til stendur að senda flotann á slóðir okkar Íslendinga liggur ekki fyrir.
Keir Starmer:Today, I can announce that the UK will deploy our Carrier Strike Group to the North Atlantic and the High North this year, led by HMS Prince of Wales.It will operate alongside the United States, Canada, and other NATO allies, in a powerful demonstration of our… pic.twitter.com/f3CBFvKIcD— Clash Report (@clashreport) February 14, 2026
HMS Prince of Wales er annað tveggja flugmóðurskipa Breta og flaggskip breska flotans. Skipið er hannað til að bera 48 F-35B Lightning II herþotur. Það eru þotur sem geta tekið á loft, næstum því lóðrétt og þurfa ekki langar flugbrautir.
Skipið getur einnig borið þyrlur og hýst 250 landgönguliða. Áhöfn skipsins er frá 700 til sextán hundruð, eftir því hver margar flugvélar eru um borð og í hvaða verkefnum áhöfnin er.
Flugmóðurskipið, sem er rúmlega 280 metrar að lengd, var fyrst tekið í notkun í desember 2019.
Nú stendur yfir verkefni sem kallast Arctic Sentry. Það er hluti af viðleitni Atlantshafsbandalagsins til að auka og bæta varnir bandalagsins á norðurslóðum. Til stendur að halda fjölda heræfinga á norðurslóðum á árinu og er von á ýmsum sveitum á árinu.
Verkefni þetta var sett á laggirnir eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, krafðist þess að NATO tæki aukna ábyrgð á vörnum norðurslóða.
Var það eftir að hann byrjaði að krefjast þess að Bandaríkin eignuðust Grænland á grunni þjóðaröryggis Bandaríkjanna og vegna meintrar ógnar frá Rússlandi og Kína.