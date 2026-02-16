Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hefur neyðst til að gefa frá sér yfirlýsingu eftir að hann sagði í samtali við hlaðvarpsstjórnandann Brian Tyler Cohen að geimverur væru til.
Obama var að svara hraðaspurningum í þættinum þegar hann var spurður að því hvort geimverur væru til. „Þær eru til en ég hef ekki séð þær,“ svaraði forsetinn fyrrverandi. „Þær eru ekki á Svæði 51. Það er ekkert neðanjarðarbyrgi þar nema þetta sé risastórt samsæri og falið fyrir forseta Bandaríkjanna,“ bætti Obama við á léttum nótum.
Fjöldi miðla út um allan heim greindi frá svörum Obama og sagði hann hafa staðfest að geimverur væru sannarlega til. Fjaðrafokið virðist hafa orðið til þess að hann sá sig neyddan til að gefa út yfirlýsingu á Instagram í gær.
View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)
A post shared by Barack Obama (@barackobama)
„Ég var að reyna að svara í anda hraðaspurninganna en fyrst þetta hefur fengið athygli, leyfið mér þá að útskýra. Tölfræðilega er alheimurinn svo stór að það eru góðar líkur á því að það sé líf þarna einhvers staðar. En vegalengdin milli sólkerfa er svo mikil að líkurnar á því að við höfum verið heimsótt af geimverum eru litlar og á forsetatíð minni sá ég engin sönnunargögn sem benda til þess að geimverur hafi sett sig í samband. Í alvöru!“
Fjölmargar samsæriskenningar hafa verið uppi í gegnum tíðina um að yfirvöld, ekki síst í Bandaríkjunum, séu að hylma yfir heimsóknir utan úr geimnum. Þar hefur Svæði 51, „Area 51“, nokkra sérstöðu en margir trúa því að þar séu geymdar líkamsleifar geimvera.