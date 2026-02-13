Erlent

Evrópa getur ekki dvalið í ver­öld sem var og þarf að vopna sig

Kjartan Kjartansson skrifar
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ræði við fréttamenn við upphaf öryggisráðstefnunnar í München í morgun.
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ræði við fréttamenn við upphaf öryggisráðstefnunnar í München í morgun. Vísir/Getty

Forsætisráðherra Danmerkur segir Evrópa verði að hervæðast í ljósi þess að Bandaríkjamenn vilji segja skilið við álfuna. Hann ætlar að funda með utanríkisráðherra Bandaríkjanna um Grænland á stórri öryggisráðstefnu í München.

Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagðist hafa ein skilaboð þegar hún mætti á árlega öryggisráðstefnu í Bæjaralandi í morgun: hervæðingu.

Stirðnandi samskipti Evrópu og Bandaríkjanna lægi eins og skuggi yfir ráðstefnunni. Þau væru þó að hennar mati eðlileg þróun í forsetatíð Donalds Trump.

„Bandaríkjamennirnir hafa raunar verið mjög hreinskilnir allt frá embættistökuræðunni til nýrrar þjóðaröryggisáætlunar og hótana gegn Grænlandi. Allt hnígur í eina átt: að Bandaríkin séu á leið frá Evrópu,“ sagði Frederiksen.

Evrópubúar þyrftu þess vegna að herða á hervæðingu sinni til þess að geta sinnt eigin vörnum.

„Við viljum ekki að við förum hvert í sína áttina en þegar Bandaríkjamennirnir gera það getum við ekki búið áfram í heimi sem er ekki lengur til,“ sagði Frederiksen við fréttamenn og danska ríkisútvarpið hefur eftir henni.

Danir hafa sérstaklega átt í erfiðu sambandi við Bandaríkjastjórn að undanförnu vegna ásælni Trump í Grænland. Bandaríski forsetinn hefur ítrekað sagt að hann ætli að klófesta Grænland með einum eða öðrum hætti.

Frederiksen segir að búið sé að skipuleggja nokkra fundi með fulltrúum Bandaríkjastjórnar á ráðstefnunni, þar á meðal með Marco Rubio, utanríkisráðherra.

Tugir þjóðarleiðtoga sækja öryggisráðstefnuna í München sem hefur verið haldin árlega í rúmlega sextíu ár. J. D. Vance, þá nýtekinn við sem varaforseti Bandaríkjanna, lét skömmum rigna yfir Evrópumenn í ræðu á ráðstefnunni í fyrra.

Danmörk Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Bandaríkin Donald Trump Öryggis- og varnarmál Þýskaland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið