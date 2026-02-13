Forsætisráðherra Danmerkur segir Evrópa verði að hervæðast í ljósi þess að Bandaríkjamenn vilji segja skilið við álfuna. Hann ætlar að funda með utanríkisráðherra Bandaríkjanna um Grænland á stórri öryggisráðstefnu í München.
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagðist hafa ein skilaboð þegar hún mætti á árlega öryggisráðstefnu í Bæjaralandi í morgun: hervæðingu.
Stirðnandi samskipti Evrópu og Bandaríkjanna lægi eins og skuggi yfir ráðstefnunni. Þau væru þó að hennar mati eðlileg þróun í forsetatíð Donalds Trump.
„Bandaríkjamennirnir hafa raunar verið mjög hreinskilnir allt frá embættistökuræðunni til nýrrar þjóðaröryggisáætlunar og hótana gegn Grænlandi. Allt hnígur í eina átt: að Bandaríkin séu á leið frá Evrópu,“ sagði Frederiksen.
Evrópubúar þyrftu þess vegna að herða á hervæðingu sinni til þess að geta sinnt eigin vörnum.
„Við viljum ekki að við förum hvert í sína áttina en þegar Bandaríkjamennirnir gera það getum við ekki búið áfram í heimi sem er ekki lengur til,“ sagði Frederiksen við fréttamenn og danska ríkisútvarpið hefur eftir henni.
Danir hafa sérstaklega átt í erfiðu sambandi við Bandaríkjastjórn að undanförnu vegna ásælni Trump í Grænland. Bandaríski forsetinn hefur ítrekað sagt að hann ætli að klófesta Grænland með einum eða öðrum hætti.
Frederiksen segir að búið sé að skipuleggja nokkra fundi með fulltrúum Bandaríkjastjórnar á ráðstefnunni, þar á meðal með Marco Rubio, utanríkisráðherra.
Tugir þjóðarleiðtoga sækja öryggisráðstefnuna í München sem hefur verið haldin árlega í rúmlega sextíu ár. J. D. Vance, þá nýtekinn við sem varaforseti Bandaríkjanna, lét skömmum rigna yfir Evrópumenn í ræðu á ráðstefnunni í fyrra.